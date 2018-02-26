RTÜK, İnternet Yayınlardan Lisans Ücreti Alacak

Geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki tartışma gerekçe gösterilerek RTÜK'ün internet yayınlarını kontrol edeceği belirtilmişti. Şimdi ise RTÜK'ün bu yayınlardan lisans ücreti alacağı iddiası ortaya atıldı.

Kamuoyunda, hükümeti eleştiren internet yayınlarına sansür getirecek düzenleme olarak tartışılan torba tasarı hakkında CHP'li Milletvekilleri eleştiride bulundu. RTÜK'ün internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarını denetleyeceğine ve bunun için ücret alabileceğine çıkışan Milletvekili Zekeriya Temizel, internetin bu tarz sansürlerle susturulmaya zorlandığını ifade etti. Açıklamasında RTÜK'ün haksız bir kazanç sağlayacağını dile getiren Temizel, aylık 20 bin liranın üzerinde lisans parası isteneceğini belirtti.

Ayrıca normal kablolu yayınların belirli frekanslardan yapıldığını söylen Temizel, hükümetin sınırlı frekans imkanını lisans ücreti adı altında parayla sattığını kaydetti. Ancak internet üzerinde böyle bir frekans bulunmadığını ve bu anlamda yayın sahiplerinin istedikleri gibi ücretsiz yayın yapma hakkına sahip olduğunu ifade etti. CHP Milletvekili konuşmasında "Peki, internet ortamında frekans var mı? Hayır, internette frekans diye bir şey yok. Bu kanunla olmayan bir şeyin lisansını verip bir de bedel alacaksınız." sözlerini dile getirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise bu ifadeleri karşılıksız bırakmadı ve şimdilik lisans ücretinin netleşmediğini belirtti. Ağbal, ”Çeşitli eleştiriler getirildi. Arkadaşlar bu konuda çalışsınlar. Diğer her türlü endişeleri de giderecek ne tür değişiklikler yapabiliriz, onlara da bakalım” dedi. Aynı zamanda Bakan Ağbal, lisanssız yapılan yayınların hapis veya yayın durdurma cezası alacağını da dile getirdi.

İnternet üzerinde yayın yapan sitelere aylık lisans ücreti uygulanması konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.