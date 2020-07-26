Rus Turistlere Koronavirüs Testi Yapılmayacak: İşte O Karar

Yapılan son açıklamalarla birlikte, Rus turistlere koronavirüs testi yapılmayacağı söylendi. Böylece ülke gündemine bomba gibi düşecek bir karar verilmiş oldu. İşte konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar.

Bildiğiniz üzere dünya genelinde koronavirüs salgını çok hızlı bir yayılış gösteriyor. Her ne kadar ABD merkezli ilerlese bile salgın neredeyse dünyanın tüm noktalarına ulaştı. Bu durum korku yaratmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getiriyor. Ancak Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen karşılıklı sınır açılışı bu konuda bazı soru işaretlerine neden oldu.

Rus turistlere koronavirüs testi yapılmasına gerek yok denildi

Hatırlayacağınız üzere, Rusya'dan İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar 1 Ağustos tarihinden itibaren başlıyordu. Ayrıca 10 Ağustos'tan itibaren ise Antalya Dalaman ve Bodrum gibi yerlere uçuşların yapılacağı ifade edilmişti. Son gelen bilgilere bakıldığında ise, ilginç bir kararın verildiği görülüyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, “Yolcuların uçuş sırasında, kişisel bilgi, koltuk numarası, Türkiye’de bulunacakları yerin adresi, iletişim bilgileri ve belirtilerle ilgili verileri içerecek anketi eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Yolculara, Covid-19 ile ilgili bilgi verilecek. Uçakta Covid-19 şüphesi olan yolcunun tespit edilmesi durumunda uçak içinde gereken tüm prosedürler yapılacak. Havalimanı terminalinde pasaport kontrolü öncesinde her bir yolcunun vücut sıcaklığı ölçülecek.” ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte, Rus turistlere herhangi bir test yapılmayacağı kesinleşmiş oldu. İsteyenler için havaalanlarında 15 euro gibi bir fiyat karşılığında koronavirüs testi yapılabilecek. Sizce alınan bu karar salgının yayılmasına etki eder mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.