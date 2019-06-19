Rusların Sahip Olduğu Bu Teçhizat ABD'yi Etkisiz Bırakıyor

ABD'nin sahip olduğu silahlar da dahil olmak üzere bütün ateşli aletlerde GPS bağlantı sistemi kullanılıyor. Rusların sahip olduğu bir teçhizat, bu GPS sistemlerini önemli ölçüde etkisiz bırakarak ateşli silahların gücünü azaltabilir. Şu an için ABD'nin en çok korktuğu teçhizatın bu olduğunu söyleyebiliriz. İşte haberimizin tüm detayları.

Hem Uzak Doğu'da, hem Hürmüz Boğazı’nda, hem de Ortadoğu'nun önemli bir bölümünde büyük riskler ile karşı karşıya olan ABD, GPS sistemlerini güçlendirmek istiyor. Rusların GPS bozucu olarak adlandırdığı bu teçhizat, ABD'nin bölgedeki gücünü azaltıcı yönde etki ediyor.

Rusların sahip olduğu teçhizat GPS verilerini bozuyor

GPS sistemlerine zarar veren bu teçhizata karşı ABD boş durmadı. Bundan kısa bir süre önce GPS bozucu teçhizatlara karşı savunma oluşturabilen sistemler geliştirildi. Ancak yine de ABD'nin bu bölgede işi pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Tüm bunlara ek olarak ABD'nin elindeki GPS sistemleri düşmanların kısa bir süre içerisinde tespit edilmesini ve yok edilmesini sağlıyor. Eğer GPS sistemi bozulursa, çok daha fazla cephane kullanılmak zorunda kalınacak.

Çinli Sina Portalı tarafından yazılan Yazıda, "Ama GPS sisteminin parazitlere, sahte sinyallere ve uydulardaki sorunlara duyarlı olması nedeniyle muhtemelen ABD’nin bu sistemden vazgeçmesi gerekecek, çünkü bu sistem sadece orduyu zayıflatıyor" ifadelerine yer verildi. Bu da gösteriyor ki ABD, mevcut GPS cihazlarını 3. seviyeye kadar geliştirecek. ABD ve Rusya arasında süren GPS teçhizatı mücadelesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?