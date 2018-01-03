Rusya, Ambargoyu Aşmak İçin Kendi Kripto Parasını Kullanabilir

Bitcoin ve Ethereum gibi para birimleri ile hemen hemen herkesin adını duyduğu kripto para birimleri dünya genelinde büyük tartışmalara neden oluyor, ülkeler sanal para birimlerini kontrol edemedikleri için yasaklamayı düşünüyor. Buna rağmen Rusya'nın kendi sanal para birimini geliştireceği ve bu para birimini batı tarafından kendisine uygulanan ekonomik yaptırımları aşmak için kullanacağı iddia edildi.

Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu Rus kripto para biriminin adı Cryptoruble olacak. Bu para biriminin hazırlanması için bizzat Vladimir Putin tarafından emir verildiği iddia ediliyor, iddiaların kaynağı ise ismi verilmeyen Moskova merkezli resmi görevliler olarak gösteriliyor.

Rusya Merkez Bankası kısa bir süre önce kripto para birimlerini denetim altında tutamadığı için yasaklamayı planladığını açıklamıştı. Vladimi Putin ise kripto para birimlerinin riskli olduğunu ve suç için kullanıldığını dile getirmişti. Peki ne oldu da Rusya fikir değiştirmek zorunda kaldı? Bu sorunun cevabı 2014'te yaşanan Kırım krizinde yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere Rusya 2014'te, Ukrayna'nın egemenlik alanı dahilinde olan Kırım'a girmişti. Bu egemenlik ihlali batıda Rusya'ya karşı ekonomik önlemler alınması sonucunu doğurmuştu ve ortaya Rusya'ya karşı uygulanan bir ekonomik ambargo çıkmıştı. Rusya, Amerikan finansal kurumları ile uluslararası işlemler gerçekleştiremiyordu. Bu durum da doğal olarak Rus ekonomisini zayıflatıyordu.

Rusya'nın geliştireceği kripto para birimi, diğer kripto para birimleri gibi hükümetlerin denetiminden sıyrılabileceği için, Rusya'ya kendisine yönelik yaptırımları delme imkanı verebilir. Rusya, resmi para birimi ruble yerine kripto para birimiyle uluslararası işlemler gerçekleştirebilir. Rusya'nın doğal gaz gibi önemli ihraç ürünlerine sahip olduğunu da unutmamakta fayda var.

Daha önceden Rusya'nın kripto para birimlerini engellemeye yönelik girişimlerine karşı Rus vatandaşları tepkilerini dile getirmişlerdi. Bakalım bu resmi Rus kripto para birimi nasıl bir izlenim yaratacak.