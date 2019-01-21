Rusya’dan Yeni Bir Süper Ağır Roket Daha

Daha önce N-1 ve Energia adlı iki süper ağır roket geliştiren Rusya, şimdilerde Yenisey adı verilen yeni bir süper ağır taşıyıcı roketin geliştirilmesi için hazırlık yapıyor.

Yeni roketin geliştirilmesi için hazır olduklarını belirten Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı." ifadelerine yer verdi.

Yenisey adlı yeni süper ağır roketin Ocak ayında Ay'a gönderileceğini belirten Rogozin, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi, Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin roketin yapımından sorumlu olacağını söyledi.

Progres Roket ve Uzay Merkezi Genel Müdürü Dmitriy Baranov, süper ağır roketin ilk aşamasında büyük olasılıkla katı yakıt kullanılacağını belirtti.

Roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak da, süper ağır roketin geliştirilmesi için yaklaşık 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) harcanacağını söyledi.