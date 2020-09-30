Rusya Koronavirüs Aşısı Sputnik V İçin Seri Üretime Başladı

Duyurulduğu ilk günden itibaren eleştirilerin odağı haline gelen Sputnik V aşısı için seri üretime başlandığı açıklandı. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilmişti. Rusya koronavirüs aşısı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Rusya Koronavirüs Aşısı İçin Seri Üretime Başlandı

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından aşı denemeleri ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmaması nedeni ile duyurulduğu ilk günden beri eleştirilerin odağı haline gelen Sputnik V'in seri üretimine başlandığı duyuruldu. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, düzenlenen basın toplantısında Sputnik V ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, düzenlenen basın toplantısında, Sputnik V aşısı için "Bugün seri üretim başladı" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz ay Sputnik V aşısının faz 1 ve faz 2 denemelerinin detayları tıp dergisi Lancet'ta yayımlanmıştı. Yayımlanan makaleye göre haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirilen faz 1 ve faz 2 denemelerinin her birinde 38 olmak üzere toplamda 76 gönüllü yer aldı. Faz 1 ve faz 2 denemelerinde gönüllülerin tamamında antikor ürettiği görüldü ve aşının kritik bir yan etkisinin olmadığı tespit edildi.

İkinci Koronavirüs aşısının klinik araştırmalarında sona gelindiğini belirten söz konusu evrakların incelenmesi için teslim edildiğini söyledi. Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, "Çumakov Enstitüsü’ne klinik araştırma izni verildi. Bu iki enstitü COVID-19 aşısını farmokoloji uzmanlarının görüşüne sundu, bu süreç 3 hafta sürecek" şeklinde konuştu.