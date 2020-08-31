Rusya'nın Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verildi!

Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilen Rusya'nın koronavirüs aşısı için tarih verildi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısının ne zaman çıkacağı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Sputnik V aşısı ne zaman çıkacak? Rusya tarafından geliştirilen aşının çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Rusya'nın Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada dünyanın ilk tescil edilen aşısını duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte dünya genelinde çok sayıda insan Sputnik V olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs aşısının piyasaya sürüleceği tarihini merakla beklemeye başlamıştı.

Gamleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için tarih veren Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, geliştirilen COVID-19 aşısının büyük partiler halinde Eylülde dağıtılmaya başlanacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere öncelik tanınacağını belirten Muraşko, “Yüksek risk grubundaki insanlara bu yılın kasım-aralık aylarında toplu aşı yapmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre çok yakında toplu aşılamalara başlanacak gibi görünüyor ama öte yandan birçok bilim insanı Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısı hakkında bazı endişeleri bulunuyor. Bazı bilim insanları, aşı denemelerinin detaylı sonuçları yayımlanmadığı ve denemelerin kapsamlı bir şekilde yapılmadığından dolayı insanların tehlikeli yan etkilere maruz kalabileceğinden endişe ettiğini söylemişti.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 30 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 268.546 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.326'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 243.839, hastalarda zatürre oranı ise %7,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 945 olduğu belirtildi.

