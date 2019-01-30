Rusya'nın Yeni Teknolojisi ABD Nüfusunu Tamamen Yok Edebilir

Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Rusya Federasyonu tarafından üretilmesi planlanan RS-28 Sarmat füzelerinin gücünden bahsetti. Leonkov, ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için 10 adet RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzenin yeterli olacağını yazdı. Sputnik tarafında aktarılan haberde, haftalık yayınlanan bir dergide yazılar yazan Aleksey Leonkov’un düşüncelerine yer verildi.

Batıdaki tüm dikkatlerin sınırsız menzili bulunan Poseydon adlı nükleer motorlu insansız su altı aracının üzerinde toplandığına dikkat çeken Leonkov, söz konusu aracın durdurulması için uzaktan hidroakustik gözetim sistemleri, süpersonik anti-denizaltı füzeleri ve çeşitli su altı mayınların kullanılmasını öngören yöntemlerin ‘bulunduğunu’ belirtti.

Gerçek bir nükleer savaşta ilk kullanılacak olan silahların kıtalararası balistik füzelerin olacağını kaydeden Leonkov, Rusya’nın geliştirdiği yeni Sarmat füzelerinin ABD’ye vereceği zararı hesapladı. Rus uzman, “Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde 100’er bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor (5 yıl sonra bu rakamlar ikiye katladı). 1945’te nükleer bombaların gücü ortalama olarak 20 kilotondu, yani her bir kiloton anında 5 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bizim RS-28 Sarmat füzelerimizden bir tanesi, 6.75 ila 7.5 megatonluk nükleer patlayıcı taşıma kabiliyetine sahip ve bu, ABD’nin nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde 33.75 ila 37.5 milyon kişinin ölümüne yol açabilir. 10 Sarmat füzesi, ABD’nin tüm nüfusunu yok edebilir” ifadelerini kullandı.