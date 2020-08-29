Rusya Sağlık Bakanlığı Sputnik V Aşısı İle İlgili Eleştirilere Yanıt Verdi

Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V duyurulduğu günden itibaren çok sayıda bilim insanı tarafından eleştirilmişti. Rusya Sağlık Bakanlığı baş epidemiyoloğu Nikolay Briko, Sputnik V olarak adlandırılan koronavirüs aşısına yönelik eleştiriler ile ilgili açıklama yaptı. İşte, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın Sputnik V aşısı ile ilgili yaptığı açıklama!

Sputnik V Aşısı Güvenilir mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile birlikte dünyanın ilk tescil edilen aşısını duyurmuştu. Duyurunun ardından çok sayıda bilim insanı Sputnik V olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs aşısına birtakım eleştirilerde bulunmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V'e yapılan eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya Sağlık Bakanlığı baş epidemiyoluğu Nikolay Briko, yaptığı açıklamada, N.F. Gamaleya Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk tescil edilen aşısı olan Sputnik V'e yönelik eleştirilerin rekabetten kaynaklandığını belirtti.

Nikolay Briko, "Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen yeni aşıya çoğunlukla yurtdışından periyodik olarak eleştiri geliyor. Bu tür konuşmaların en fazla medyanın da ilgisini çeken belirli iş dernekleri tarafından yapılıyor. Bu, rekabetin olağan bir tezahürü. Zira aşıyı ilk üreten biziz. Böyle bir aşının olması ve onun Rusya'da üretilmesi çok harika, güzel bir şey. Aşının yardımıyla bu enfeksiyonu yenebileceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi profesör Alexander Chuchalin, Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısında çok ciddi etik ihlallerin yapıldığını iddia ederek geçtiğimiz haftalarda görevinden istifa etmişti. Birçok immünolog, geliştiricilerin aşı denemelerinin detaylı sonuçlarını yayımlamadıkları ve denemelerin kapsamlı bir şekilde yapılmadığından dolayı insanların tehlikeli yan etkilere maruz kalabileceğinden endişe ettiğini ifade etmişti.