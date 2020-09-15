Rüzgar ile Koronavirüs Bulaşır mı? Prof. Dr. Oğuztürk Açıkladı!

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor ve günlük vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen toz fırtınası nedeni ile insanların kafasında COVID-19 yayılımı ile ilgili birtakım soru işareti oluştu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, rüzgar ile koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağı ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Oğuztürk tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Rüzgar ile Koronavirüs Bulaşma İhtimali Var mı?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde toz fırtınası meydana geldi. Ülkemizde meydana gelen toz fırtınası neticesinde insanların kafasında COVID-19'un rüzgardan bulaşılıp bulaşmayacağı ile ilgili bir soru işareti oluştu. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yaptığı açıklama ile birlikte insanların kafasında oluşan soruları giderdi.

Yeni tip koronavirüsün dış ortamda uzun süre canlı kalmadığını belirten Prof. Dr. Oğuztürk, "Dolayısıyla bu kum fırtınasının uzak mesafelerden canlı şekilde virüsü başka noktalara taşıma durumunun teorikte kesinlikle olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz ancak şöyle bir durum söz konusu ki virüsün kısa mesafede kişiler arasındaki bir yakınlık-temas söz konusu ise rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede bir başka kişiye bulaştırma riski olabilir. Virüsün damlacık yoluyla etrafa bulaştığını bildiğimiz için hava akımının kısa mesafede; örneğin bir kişinin hapşırmasıyla virüsü diğer kişiye bulaştırma ihtimalini aralarındaki mesafe 3-4 metre olsa dahi artırabileceğini söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Klimaların bu virüsün normal mesafeden daha uzaktaki bir kişiye hava akımından dolayı bulaştırma riski olduğunu zaten biliyoruz. Onun dışında uzak mesafelerden virüsün uzun süre dış ortamda canlı kalmadığını bildiğimiz için böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Yani teorik olarak böyle bir risk konusu değil" ifadelerini kullandı.