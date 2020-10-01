Sabah Uyandığınızda Kahve İçmek Ölümcül Sonuçlar Doğurabilir!

Yeni bir araştırmaya göre kötü bir gece uykusundan sonra sizi uyandıracak sert, koyu kahve yüzünden kan şekeri kontrolünüz bozulabilir. Sabah uyanınca kahve içmek zararlı mı, kahve ne zaman içilmeli?

Bath Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada bozuk uyku düzenini ve sabah kahvesinin metabolik etkisi üzerindeki farklı sonuçları incelendi. Kan şekeri için oluşan risk, sabah kalktıktan sonra kahve içmekten kaynaklanıyor ve araştırmacılar, sağlığınız için kahvaltı yaptıktan sonra kahve içmenin daha iyi olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Araştırma dahilinde 29 kişiyi inceleyen ve gruba önce kahve içirip sonra kahvaltı yaptıran Bath Üniversitesi uzmanları, bu deneyin olumsuz sonuçlar doğurduğunu gözlemledi. Katılımcıların gece uykusunun bozulmasının ardından kahve içmeleri istendiğinde, vücudun kan şekerini işleme yeteneği azaldığı gözlemlendi.

"Bu sonuçlar tek başına bozuk bir gece uykusunun, kan şekeri / insülin değerini bozmadığını gösteriyor ki bu, çoğumuz için güven verici olacak. Bununla birlikte, zayıf bir gece uykusundan sonra güne güçlü bir kahve ile başlamak, glikoz metabolizması üzerinde yaklaşık yüzde 50 olumsuz etkiye sahip."

Uzmanlar açıkladı: Kahve ne zaman içilmeli?

Kan şekeri seviyesini normal seviyede korumak, uzun vadeli sağlık için hayati öneme sahip ve tansiyon gibi diğer sağlık ölçütleri için belirleyici bir unsurdur. Bulgulara göre, eğer yorgunsanız önce kahvaltı yapıp sonra kahve içmenin daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ayrıca kahvenin kan şekeri işleme üzerindeki etkisi, yediğiniz yiyeceklere göre değişkenlik gösterebiliyor.

"İnsanlar sabahları kafeinli kahvenin potansiyel uyarıcı faydalarını, daha yüksek kan şekeri seviyeleri potansiyeli ile dengelemeye çalışmalı ve kahveyi kahvaltıdan sonra tüketmek daha yararlı olabilir."