Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Kayıp Eşyaları Bulmak Artık Çok Kolay!

Havalimanlarında yolcuların yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi, havalimanında eşyalarını kaybetmek ve daha sonra bulamamaktır. Fakat İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcuların artık böyle bir endişeye kapılmasına gerek yok.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcuların unuttuğu eşyalar için yeni bir uygulama geliştirdi. Uygulama sayesinde yolcular, terminal içerisinde unuttukları eşyaları gittikleri şehirlerden kolaylıkla bulabilecek ve eşyalarına tekrar kavuşabilecek.

Eşyasını kaybeden yolcuların yapması gereken ilk şey, kaybettiği eşyasının bir fotoğrafını uygulamayı kullanarak sisteme yüklemek. Sistemde kullanılan bir algoritma, sisteme yüklenen fotoğraf ile kayıp eşya deposundaki nesneleri karşılaştırıyor ve eldeki fotoğrafa en uygun eşleşme tespit ediliyor.

Algoritma tarafından belirlenen eşya, sahibi tarafından da doğrulandığı zaman hangi şehirde olursa olsun sahibine ulaştırılıyor. Bu dijital uygulamayla, kayıp eşyaların sahiplerine olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.

Kayıp Eşya Hizmetleri Dijital Platforma Taşındı

Yeni uygulama ile kayıp eşya hizmetlerini dijital bir platforma taşıdıklarını belirten Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, uygulama hakkında şunları söyledi:

"Kayıp eşya hizmetlerimizi dijital bir platforma taşıdık. Bu dijital platform sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun yolcularımızın kayıp eşyalarını bize bildirerek havalimanlarımıza gelmeden bulmalarına imkân sağlamaya çalışıyoruz. Burada bulut tabanlı bir yazılım çözümünü kullanıyor olacağız. Yolcumuz bir eşyasını kaybettiği zaman web sitemizi ya da mobil uygulamamızı kullanarak bir form yardımı ile kayıp eşyalarını bize bildirebilirler. Burada verdikleri tanım doğrultusunda arkada akıllı bir algoritma var. Bu algoritma uygulamamıza girilen bilgiler doğrultusunda kayıp eşya deposunda bulunan eşyaları karşılaştırarak bizim görevlilerimizin önüne bir eşleşme mesajı düşürmektedir.

Görevlilerimiz bu eşleşme mesajı doğrultusunda yolcumuz ile iletişime geçerek kayıp eşyayı doğrulatıyorlar. Doğrulama gerçekleştikten sonra yolcumuz gelerek bizden eşyasını teslim almakta. Burada ikinci aşama ise yolcumuz hiç buraya gelmeden kargo hizmeti ile eşyasını göndermeyi planlıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak yolcularımızı geleceğin yolculuğuna hazırlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla yolcularımızı daha iyi tanımak, beklentilerini karşılamak, onlara beklentilerinin üzerinde servisler ve hizmetler sunmak konusunda projeler geliştiriyoruz. Aynı zamanda burada operasyonel maliyetlerimizi iyileştirecek ve geliştirecek çözümler üretmeye çalışıyoruz."