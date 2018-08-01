Saç Bandı Kulaklığı ile Uykusuzluk Problemine Son

Eğer uyurken müzik dinlemeyi seven insanlardan biriyseniz AcousticSheep adlı firmanın size güzel bir haberi var. ABD’li şirket, uyku deneyimine bambaşka bir boyut getirecek olan yeni saç bandı kulaklığını satışa sundu.

AcousticSheep, 2007 yılında bir aile hekimi olan Dr. Wei-Shin Lai ve onun video geliştiricisi eşi Jason Wolfe tarafından kuruldu. Şirketin kurulma hikayesi ise bir hayli ilginç.

Lai, gecenin ortasında hastasıyla telefon görüşmesi yaptıktan sonra uyumakta zorlanıyordu. Rahatlamasına yardımcı olmak için bazı meditatif müzik dinlemesi gerekiyordu. Ama kulaklıklar hantal ve bir hayli rahatsız edici olduğundan Lai’ye fayda etmiyordu. Bunun üzerine Lai ve eşi Wolfe “Piyasada neden sadece uyumak için tasarlanan bir kulaklık yok?" sorusundan hareketle, saç bandı kulaklığını icat ettiler.

Bir şirket kurmaya karar veren ikili, buluşlarının patentini alarak işe başladı. Lai ve Wolfe’un kulaklıkları ilk yılında müthiş bir ilgi gördü ve adeta yok sattı.

Kurulduğu günden bu yana önemli bir ilerleme kaydeden AcousticSheep, yeni Bluetooth saç bandı kulaklığını satışa sundu. Amazon ve Walmart gibi platformlarda müşterilerle buluşan ürün, kullanıcı konforunu göz önünde bulunduracak şekilde tasarlandı.

Ürün, dışardan basit bir saç bandı gibi gözükse de, aslında uyurken müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık görevi göreviyor. Uyku bozukluğu yaşayan insanların daha rahat uyuyabilmeleri adına geliştirilen kulaklık, ilaç kullanan hastaların derdine derman olacak.

Siyah, mavi, gri ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan saç bandı kulaklığının Bluetooth versiyonu 99,95 dolar, standart modeli ise 40 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.