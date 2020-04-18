Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Umut Verici Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada umut verici konuştu. Koca, koronavirüsü vaka artış hızında düşüş gözlendiğini belirtti. 7 ile 10 gün bir süreçte pik noktasıyla karşılaşılabileceğini ardından 15 günlük bir süreçte plato dönemine girilebileceğini ve 2-3 hafta içerisinde koronavirüsünün yayılımında düşüş gözlemlenebileceğini ifade etti.

Koca,koronavirüs salgınında tablonun iyiye doğru seyretmesine rağmen alınan sıkı tedbirlere devam edileceğinin de altını çizdi. Fahrettin Koca gerçekleştirdiği açıklamada koronavirüsle mücadelede tablo seyri iyiye doğru giderken önlemlerin çok daha sıkı uygulanmasını istedi. Halkın bu dönemde, tablonun negatif seyredip, vaka sayılarında yeniden artış gözlenmemesi için özellikle evlerinde kalmaları gerektiğini ifade eden Koca, sokağa çıkmak zorunda olan kişilerin de sosyal mesafe kuralına mutlak suratle uymaları gerektiğini belirtti.

Salgın haline gelen hastalıklarla mücadelede ilk basamağın salgının yayılımını önlemek olduğunu belirten Fahrettin Koca, sadece Türkiye'de uygulanan filyasyon çalışmalarının bu anlamda olumlu sonuç verdiğini, şimdiye kadar 322 bin 734 kişinin filyasyon kapsamında kaydedildiğini ifade etti. Türkiye genelinde toplam 4 bin 500 civarında kişinin filyasyon ekibini oluşturduğunu ve araçlarıyla aktif olarak sahada olduklarını belirten Sağlık Bakanı, bu konuyu çok ciddiye aldıklarını ve salgın tamamen bitene kadar filyasyon yöntemine devam edileceğini sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Mücadelede Erken Tanı ve Tedavinin Önemi

Koronavirüsü tedavisine erken başlanmasının öneminin de altını çizen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüslü bir kişi ile temas halinde olan vatandaşların maskelerini takarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini ve en kısa sürede tedaviye başlanması gerektiğini belirtti. Tedaviye erken başlanmasının aynı zamanda hastalığın zaatüreye dönüşme oranında da düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Koronavirüsüyle uygulanan mücadele kapsamında, 65 yaş üstü kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağınında vaka sayısında düşüşe neden olduğunu belirten Sağlık Bakanı, yasaktan önce 65 yaş üstü vaka sayısının %35 civarında olduğunu, yasaktan sonra 65 yaş üstü vaka sayısının %18 civarına düştüğünü söyledi.