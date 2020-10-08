Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tarama Test Politikası Değişikliğini Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarama test politakası üzerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. 7 Ekim itibarıyla başlayan ve geç saatlere kadar süren Bilim Kurulu toplantısı sonrasında resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Koca, kurul tarafından alınan önemli değişikliklerden bahsetti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanan COVID-19 Bilim Kurulu toplantısında, önemli kararların alınması bekleniyordu. Özellikle Türkiye'nin uyguladığı test politikası üzerinde değişiklik yapılacağı konuşulurken, yapılan açıklama dedikoduları doğruladı. Koca'nın açıkladığı değişikliklerin en önemlisi tarama test politikası hakkındaydı.

Test politikasının yanı sıra Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması konusunda da fikir bildirildi. Birkaç ay önce TÜİK tarafından yapılan bağışıklık oranı çalışması, salgının ülkemizdeki gidişatına dair önemli katkılar yapmıştı. Yapılan çalışma ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen bir grup vatandaşa COVID-19 testi yapmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda ülkemizdeki bağışıklık oranının yüzde 2 oranında olduğu tespit edilmişti. Yaklaşık iki hafta önce yapılan Türkiye bağışıklık oranı başlıklı bir başka açıklamada ise bu oranın yüzde 10 seviyesine çıkmış olabileceği kaydedilmişti. Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında geçtiğimiz aylarda yapılan çalışmanın tekrarlanması kararının alındığını bildirdi. Buna göre TÜİK tarafından belirli kriterlere göre seçilecek bir grup insanın test edileceği ve ülkedeki genel bağışıklık oranına dair fikir elde edileceği söylendi.

Bilim Kurulumuz toplanarak, güncel durumu değerlendirmiştir. Yerli aşının geliştirilmesinde ulaşılan nokta, Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması çalışmasının ikinci kez yapılması ve tarama testleri politikamız ele alınmıştır. Detaylı açıklama aşağıdadır. pic.twitter.com/DVoxR1msIh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2020

Fahrettin Koca tarama test politikası hakkında ne dedi?

Açıklamanın en önemli kısmı ise test politikasında yapılan değişiklik oldu. Bugüne kadar Türkiye, belirti gösteren hastaları test ediyor; ardından bu hafta ile temaslı olan kişileri teste sokuyordu. Herhangi bir belirti göstermiyorsanız ya da temaslı biriyle temas kurmadıysanız, teste girme imkanınız olmuyordu.

Bilim Kurulu toplantısından sonra Türkiye'nin, temaslı olmayan kişilere de test uygulamaya başlayacağı bilgisi paylaşıldı. Bu sistemin nasıl işletileceğine dair bilgi ise verildi.

Yapılan değişiklik sonrasında kişilerin isteklerine göre test olabilmelerinin yolunun açıldığı söylenenler arasında yerini aldı. Uzmanlardan bazıları ise Sağlık Bakanlığının, belirleyeceği bazı gruplara temassız olmaları durumunda dahi test yapmak suretiyle önleyici tedbirler alabileceğini aktardılar.

Türkiye'deki COVID-19 aşı çalışmalarında son durum

Bilim Kurulu toplantısında ele alınan bir başka konu ise ülkemizde geliştirilen COVID-19 aşılarına dair oldu. Halihazırda Türkiye'de 5 farklı aşının geliştirme sürecinde olduğunun altı çizilirken, bunlardan dört tanesinin hayvanlı deney aşamasına geldiği aktarıldı. 1 tanesi hayvanlı deney aşamalarına geçip, insan üzerinde denenme durumuna geldiği yine aktarılan bilgiler arasındaydı. Açıklamanın tamamı ise şöyle oldu:

"Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen son nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde uygulamaya en yakın 5 aşının geldiği nokta Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP sertifikasyonu bulunan tesiste üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday için de üretimin yakın olduğu görüşüsü değerlendirmelerde netlif kazanmıştır."