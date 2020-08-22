Sağlık Bakanı Koca: "Her Çözümü Bilim Kurulundan Beklemeyin"

Son günlerde artan Koronavirüs tablosuna karşı vatandaşları uyarmayı ihmal etmeyen Sağlık Bakanı Koca, bu sefer farklı bir öneride bulundu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda "her çözümü bilim kurulundan beklemeyelim" diyor.

21 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosunu paylaştıktan sonra halkı bilinçlendirecek tweet'ler atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insanların virüsten daha akıllı olduğunu ve en sonunda yenilen Koronavirüs olacağını söylüyor. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeye verdi:

"Virüs, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı değil. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayarak; virüsü birbirimize bulaştıran bizleriz. Günlük hayatımızı, virüsün yayılma fırsatlarına karşı kontrollü yaşayalım. Risklere çözüm arayalım. Yenilen Koronavirüs olacak."

Son haftalarda yeniden vaka sayılarında artış yaşanan Türkiye Koronavirüs tablosu pek içi açıcı sonuç vermiyor. Buna karşın maske, mesafe ve temizlik kuralına davet eden Bakan Koca, her çözümü bilim kurulunun yapamayacağını ve belli noktalarda kendi önlemimizi almamız gerektiğini vurguluyor.

Virüs, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı değil. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayarak; virüsü birbirimize bulaştıran bizleriz. Günlük hayatımızı, virüsün yayılma fırsatlarına karşı kontrollü yaşayalım. Risklere çözüm arayalım. Yenilen Koronavirüs olacak. pic.twitter.com/I9hFiJVn8x — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2020

21 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu

Son 24 saatlik verilere baktığımızda 92.227 test yapıldığı ve 1.203 yeni vaka tespit edildiği gözlemlendi. 21 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 255.723 olurken toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.080'e yükseldi.