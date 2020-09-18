Sağlık Bakanı Koca'dan Vaka Artışı İle İlgili Endişe Verici Açıklama

Okulların açılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili endişeleri arttırdı. Ülkemizdeki vaka artışı ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgında tekrar şiddetlenme yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklama tüm ayrıntıları ile beraber haberimizde.

Sağlık Bakanı Koca'nın Vaka Artışı Açıklaması Endişelendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde vaka sayılarındaki hızlı artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Artış ülkenin her tarafında aynı değil. Bazı illerimizde istenmeyen yükselişler gözükürken bazı illerimizde salgını kontrol altında tutabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "İzmir mercek altına aldığımız illerimizden biri oldu. Yoğun nüfusu ve birçok tatil bölgesinde içinde bulundurması nedeniyle önemli bir insan akışının yükünü taşıyor. Yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut" ifadelerini kullandı.

İzmir'in yeni tip koronavirüs salgın kontrolünde kritik bir konumda olduğunu belirten Bakan Koca, "İzmir’de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. Yapılan müdahalelerle bunu kontrol altına aldık. Son bir haftada ise vaka artışı yüzde 10’lara geriledi. Bir hafta 10 gün içerisinde daha stabil bir konuma geleceğini daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz. İzmir’de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor" dedi.