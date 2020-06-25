Sağlık Teknolojileri Yatırım Üstüne Yatırım Alacak!

Medyada görmeye alıştığımız Bakan Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) son teknoloji cihazlarla üretim gerçekleştiren Dinçsa İlaç'ın fabrikasına ziyaret amaçlı gitti. Sağlık teknolojileri ile ilgili çok önemli detaylara yer verildi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

Büyük kapasiteli bir ilaç fabrikasını ziyarete giden Varank'ı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Dinçsa İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dinçer karşılayarak hızlıca üretim faaliyetleri yapılan yerlere geçildi. Özellikle de koronavirüs nedeniyle yerli ilaçların büyük bir önem kazandığı günümüzde dünyasında, ilaç sanayisi daha da değerlendi. Bakan Varank tarafından en çok dikkat çekilen detaylardan birisi de buydu.

Sağlık teknolojileri yeni bir boyut kazanacak

Bakan Varank, Türkiye'de yerli ilaç sanayisinin kapasite artırması gerektiğini özellikle vurguluyor. Bunun için ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasının devamında, "Türkiye'de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Böylece Türkiye'de ilaç üretim faaliyetlerinin artacağı kesinleşti.

Koronavirüs ilaçları yine bakanın yakın gözetimi altında. Bakan Varank, "Kovid-19 Platformunda Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve Ar-Ge merkezlerinden yüzlerce bilim insanımız hastalığa şifa olacak ilaçların ve bağışıklık kazandıracak aşıların geliştirilmesiyle ilgili büyük bir gayret gösteriyor. Buraya gelmeden önce Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'ni (UNAM) ziyaret ettim. Burada bir hocamızın özellikle tanı kitleri ve Griffithsin molekülüyle ilgili çalışmaları vardı. Burada gelinen aşamaları ve önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Özellikle de tanı kitleriyle ilgili ticarileşme aşamasına gelmiş projeleri konuştuk." dedi.

Sizce Türkiye, ilaç sanayisine yeteri kadar özen gösteriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.