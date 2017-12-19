Sahte Cuphead Bir Şekilde App Store'da Yayınlandı

Güvenli uygulamalar sunmasıyla kullanıcılarını bugüne kadar memnun etmeyi başaran App Store, ilginç bir kurnazlığa sahne oldu. Son günlerin en popüler oyunlarından Cuphead için sahte başvuru yapan kimliği belirsiz geliştirici, klon Cuphead’i App Store üzerinden yayınlatmayı başardı.

Geliştirme süreci 2010 yılına kadar uzanan Cuphead, 1930’lu yıllarda yayınlanan çizgi filmleri kendisine örnek almış ve bunu başarılı oynanışla harmanlayarak ortaya harika bir oyun çıkarmayı başarmıştı. Daha önce görülmemiş grafik tarzıyla bütün oyuncuların gönlünde yer eden Cuphead, zorluğuyla büyük bir oyuncu kitlesini memnun etmekten de geri kalmamıştı. Çıkış yapmasının ardından “en iyi tasarım” ve “en iyi bağımsız oyun” gibi birçok ödüle layık görülen Cuphead, bugün çok farklı bir konuyla gündeme geldi.

StudioMHDR ismiyle App Store’da kendisine kullanıcı oluşturan, ardından Cuphead’in tanıtım videolarını ve resimlerini kullanarak, App Store’a başvuru yapan isimsiz geliştirici, geçer not almayı başardı. App Store’da çalışan editörleri kullandığı kaliteli görseller ve videolarla yanıltmayı başaran kişinin Cuphead ismiyle uygulamasını mağazada yayınlatmasının ardından, asıl StudioMDHR oyunun sahte olduğunu ve kimsenin para vermemesi gerektiğini belirten bir tweet attı. Konun yayılmasıyla birlikte harekete geçen Apple çalışanları da olaya müdahale ederek, sahte olduğu anlaşılan Cuphead’i mağazadan kaldırdılar.