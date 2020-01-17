Saints Row IV: Re-Elected da Switch Yolcusuymuş Gibi Görünüyor

Bu aralar Switch tarafında da bir hareketlilik yaşanıyor, sevgili takipçilerimiz. Yakın bir zaman önce Metro Redux ve BioShock: The Collection Nintendo konsolu için derecelendirilmişti. Dün itibarıyla Metro Redux resmi olarak Switch için duyurulmuşken, şimdi de gündeme Saints Row IV: Re-Elected geldi.

GameXplain Youtube kanalı tarafından fark edilen bir detaya göre, Saints Row IV: Re-Elected oyununun Switch versiyonu Fransız perakendeci Cultura tarafından listelemeye dahil edilmiş ama kısa bir süre sonra veri tabanından kaldırılmış. Ancak bahsi geçen listeleme, Youtube kullanıcısının kanalında paylaştığı videosunda ekranımıza geliyor. Çıkış tarihi olarak da 27 Mart 2020 tarihine işaret edilmiş.

Açıkçası Fransız perakendecinin performansı hakkında bir bilgi sahibi olmadığımız için en azından çıkış tarihi adına bir şey söylemek zor ama Saints Row: The Third oyununun Nintendo konsolu için çıktığını düşünecek olursak, bu oyunun çıkması için de hiçbir engel yok.

Saints Row IV: Re-Elected konusu

Şimdilik serinin sonuncusu olan Saints Row IV oyununda kahramanlarımız döküntü evlerinden Beyaz Saray'a gitmişlerdir ama dünya, Overlord Zinyak ve yaratık ordusunun istilası altındadır. Bize düşen ise eski ve yeni dostlarımız ile dünyayı istiladan kurtarmak olacaktır. Oyunun Saints Row IV: Re-Elected versiyonu ise tahmin edebileceğiniz üzere orijinal oyunun çıkışından sonra yayınlanan bütün indirilebilir içerikleri barındırıyor.