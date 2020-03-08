Saints Row IV: Re-Elected'ın Switch Versiyonundan Yeni Görüntüler

Deep Silver ve Volition, geçtiğimiz ayın başında Saints Row IV: Re-Elected oyununun Switch için 27 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurmuştu. Yakın bir zaman önce yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Volition tarafından yaratılmış olan Saints Row serisinin toplamda dört ana oyunu var. Third Street Saints çetesinin başından geçenlerin anlatıldığı seri oyunlarının ilki 2006 yılında satışa sunulmuştu. Açık dünya oynanışı yapısında olan Saints Row serisi, komedi içerikli elementleri ile meşhur olmuştu. Bu bağlamda, her bir oyunun hikayesi popüler kültüre yapılan göndermelerin yanı sıra parodiler ve karakterlerin kendileri birbirleri hakkında yaptıklari espriler ile güldürü havasında yazılmıştır.

Şu anda serinin en güncel oyunu olan Saints Row IV: Re-Elected'da ana karakterimiz The Boss, seçimleri kazanarak yeni Birleşik Devletler Başkanı oluyor ama çok geçmeden yeni bir tehdit baş gösteriyor. Dünya genelinde, şeytan Overlord Zinyak liderliğindeki yaratıklar ile şiddetli bir istila başlıyor. Hal böyle olunca, iş başa düşüyor. Eski ve yeni Saints üyeleri bir araya gelerek, dünyayı bu şiddetli istiladan kurtarmak için amansız bir mücadeleye girişiyorlar.

Hikaye boyunca birçok farklı ve değişik türde araç ve silah kullanabilmenin yanı sıra bu silahları özelleştirebilmeniz de mümkün oluyor.

Deep Silver ve Volition tarafından yayınlanan yeni ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.