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  4. Saints Row Serisinin Yeni Oyunu Geliştiriliyor Olabilir

Saints Row Serisinin Yeni Oyunu Geliştiriliyor Olabilir

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Uzun zamandır Saints Row serisinden yeni bir oyun göremiyorduk. Son olarak 2015 yılında çıkmış olan yan senaryolu Saints Row: Gat out of Hell sonrasında yeni bir Saints Row duyurusu yapılmamıştı, ama bu yakın bir zamanda değişebilir. Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan Deep Silver, dikkatleri üzerine çekti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan yayıncı, "Resmi Saints Row Youtube kanalına abone olun, böylece hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız... Önümüzde Saints için gözden kaçırmayı istemeyeceğiniz heyecan verici şeyler var!" yorumunda bulundu.

 

 

Bu açıklama tabi ki şimdilik uykuda olan Saints Row serisi ile ilgili yakın bir zamanda yeni haberlerin geleceğine işaret değil, ama bir şeylerin yolda olduğu belli diyebiliriz. Oyuncular uzun zamandır Saints Row 5 oyununun akıbetini merak ediyorlardı. Hazır E3 2019 için de bir aylık bir zaman kalmışken, fuar sırasında gelecek olası bir Saints Row 5 duyurusunun işareti Deep Silver tarafından şimdiden verilmiş olabilir.

Volition tarafından yaratılmış olan Saints Row serisinin toplamda dört ana oyunu var. Third Street Saints çetesinin başından geçenlerin anlatıldığı seri oyunlarında, hayali Stilwater ve Steelport şehirlerini kontrolüne geçirmek isteyen çetenin bu yolda aynı amaç uğruna savaş veren rakip çetelere karşı verdiği savaşa tanık olmuştuk.

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