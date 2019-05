Saints Row Serisinin Yeni Oyunu Geliştiriliyor Olabilir

Uzun zamandır Saints Row serisinden yeni bir oyun göremiyorduk. Son olarak 2015 yılında çıkmış olan yan senaryolu Saints Row: Gat out of Hell sonrasında yeni bir Saints Row duyurusu yapılmamıştı, ama bu yakın bir zamanda değişebilir. Kısa bir süre önce yeni bir açıklama yapan Deep Silver, dikkatleri üzerine çekti.

Twitter üzerinden paylaşım yapan yayıncı, "Resmi Saints Row Youtube kanalına abone olun, böylece hiçbir şeyi gözden kaçırmazsınız... Önümüzde Saints için gözden kaçırmayı istemeyeceğiniz heyecan verici şeyler var!" yorumunda bulundu.

Subscribe to the Official Saints Row YouTube channel so you don't miss a thing... we have exciting things ahead for the Saints, you don't want to miss out!



Get notified on announcements, new trailers and great video content - https://t.co/lhqvPTbAQY pic.twitter.com/rGg0TGsDNN