Salgın Yeniden Türkiye'de Yükselişe Geçti! Fahrettin Koca'dan Korkutan Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını son durum ne? Türkiye'de koronavirüs ne durumda? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan korkutucu açıklama.

Sağlık Bakanı: Koronavirüs Salgını Tüm Türkiye'de Yeniden Tırmanışa Geçti

Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. İstanbullular, tedbirleri uyun. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz."

Fahrettin Koca dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da "İSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." cümlelerine yer vermişti.

Ülkemizde Son Durum

22 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 355.528 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.584'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.599 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 310.027 olarak açıklandı.