Sami Khedira Saç Düzeltmesi İçin FIFA 18'e Teşekkür Etti

Juventus'un Alman orta sahası Sami Khedira bir süre önce FIFA 18'de eski saçlarının kullanılmasından dolayı EA Sports'a sitem etmişti. "Haberiniz yok ama iki yıldır saçlarım kısa" mesajıyla Fifa'yı eleştiren Khedira'ya kulak veren EA Sports da oyundaki bu hatayı düzeltti. Bunun üzerine Alman futbolcu Twitter'dan EA Sports'a teşekkür etti.

Oyuncu tasarımı noktasında PES'ten her zaman bir adım geride olan FIFA, kısa bir süre önce büyük bir hatada bulunmuş ve Alman yıldız Khedira'nın saçlarını eski haliyle modellemişti. Bu duruma tepkisini Twitter üzerinden gösteren Juventuslu futbolcu, iki yıldır saçlarının uzun olduğunu vurgulayarak şu tweeti atmıştı:

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... 🙄😄💇🏻‍♂ #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp