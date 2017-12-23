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  4. Sami Khedira Saç Düzeltmesi İçin FIFA 18'e Teşekkür Etti

Sami Khedira Saç Düzeltmesi İçin FIFA 18'e Teşekkür Etti

Ömer Dursun
Ömer Dursun Oyun
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Juventus'un Alman orta sahası Sami Khedira bir süre önce FIFA 18'de eski saçlarının kullanılmasından dolayı EA Sports'a sitem etmişti. "Haberiniz yok ama iki yıldır saçlarım kısa" mesajıyla Fifa'yı eleştiren Khedira'ya kulak veren EA Sports da oyundaki bu hatayı düzeltti. Bunun üzerine Alman futbolcu Twitter'dan EA Sports'a teşekkür etti.

Oyuncu tasarımı noktasında PES'ten her zaman bir adım geride olan FIFA, kısa bir süre önce büyük bir hatada bulunmuş ve Alman yıldız Khedira'nın saçlarını eski haliyle modellemişti. Bu duruma tepkisini Twitter üzerinden gösteren Juventuslu futbolcu, iki yıldır saçlarının uzun olduğunu vurgulayarak şu tweeti atmıştı:

FIFA'nın yapımcısı EA Sports da bu tepkiye sessiz kalmadı. Oyuna gelen yeni güncellemede Sami Khedira'nın saçlarını kısaltan ve oyuncuyu günümüzdeki haline benzeten FIFA'nın bir hayli tepki aldığını da belirtmek gerekiyor. Teşekkürünü Instagram üzerinden yapan Khedira, saçlarını asla sarıya boyamayacağını da dile getirdi.

FIFA, söz konusu hatayı düzeltmesiyle oyuncuların gönlünü tekrardan kazanmış oldu. Ancak böyle bir oyunda bu tarzda önemli hatanın yapılmasının doğru olmadığını belirtmek gerekiyor.

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