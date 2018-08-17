Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook’tan Yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi maçları bilindiği üzere normalde özel platformlar üzerinden ve şifreli olarak veriliyor (D-Smart gibi). Tüm bir sezon boyunca sadece birkaç maç şifresiz olarak açık kanallardan yayınlanıyor. Facebook da futbol severlerin bu konudaki sıkıntılarını fark etmiş olacak ki bu alanda önemli bir adım attı.

Facebook sürpriz bir şekilde Latin Amerika’daki UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarının haklarını satın aldı. Bu sayede Latin Amerikalı futbol severler, artık UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarını Facebook üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerini kapsayan sözleşme, önümüzdeki 3 yıl boyunca geçerli olacak. Sözleşmeye göre bir yıl içerisinde, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve UEFA maçlarını içeren 32 maç ücretsiz olarak yayınlanabilecek.

UEFA yetkilisi Guy-Laurent Epstein konuyla ilgili açıklamasında, “Facebook'u UEFA medya ortakları ailesine davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Dünyanın en büyük çevrimiçi sosyal medya platformu olarak Facebook, dünyanın en prestijli kulüp karşılaşmalarının geniş kapsamlı ve ücretsiz yayınını sağlayacaktır. Yerel futbol taraftarlarının büyük topluluğunun son derece yenilikçi ve erişilebilir bir şekilde sağlanmasını sağlayacak bu yeni ortaklığın lansmanını dört gözle bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.

Finaller ve UEFA Süper Kupası da dahil olmak üzere her sezonda toplam 32 maç canlı olarak Facebook üzerinden yayınlanacak. Söz konusu maçlar UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Facebook sayfasından yayınlanacak. Çarşamba özetleri ve dergi programları da her hafta Facebook'ta paylaşılacak. Çarşamba günü Facebook üzerinden yapılan UEFA Süper Kupası yayını ile ortaklık resmen başladı.