Samsung, 30 TB'lık SSD Üretti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın en geniş kapasitesine sahip SSD'sini üretti. 30TB alana sahip olan bu SSD, önceki modele göre 3 kat daha hızlı ve içerisinde HD kalitesinde 5700 filmi barındırabilecek kadar geniş.

2,5 inç boyutu ve rahatlıkla taşınabilir olmasıyla dikkat çeken PM1643 modeli, bir önceki modelin rekorunu kırmış oldu. Daha önce 15TB'lık SSD ile dünyada bir ilki gerçekleştiren Samsung, böylelikle kendi rekorunu geçmiş oldu. Ayrıca yeni modelin 2GB'a kadar okuma, 1.7GB'a kadar da yazma değerinin olduğunu ve bu değerin, önceki modele oranla 3 kat daha hızlı çalıştığını belirtmek gerekiyor.

TSV teknolojisi sayesinde çalışan ve her biri 1GB olmak üzere 32 adet yonga barındıran PM1643'ün, genellikle kurumsal firmalar için üretildiği ifade ediliyor.

Bu ürününü ne zaman satışa sunacağı bilinmeyen Güney Koreli devin fiyat etiketi olarak da ne düşündüğü belirtilmedi. Sadece konu hakkında Samsung bellek satışları bölüm başkan yardımcısı Jaesoo Han açıklamasında şunları kaydetti: " 10TB ve üzerindeki SSD'lere olan talebin karşılanması konusunda agresif hareket etmeye devam edeceğiz, ancak müşterilerimizi fazla bekletmek istemiyoruz."

Ayrıca Samsung'un 30TB'lık SSD'si ile beraber bu yıl içerisinde 16.36TB, 7.68TB, 3.84TB, 1.92TB, 960GB ve 800GB modellerini de sunacağı bildirildi.