Samsung, 4K Lazer Projeksiyon Cihazı The Premiere'i Tanıttı! İşte Özellikleri

Samsung, en son üst düzey ev eğlence cihazını duyurdu. Samsung'un genellikle odaklandığı QLED TV'lere uygun bir alternatif olması amaçlanan yeni 4K kısa mesafeli lazer projektör olan The Premiere sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Samsung'tan 4K Projeksiyon: The Premiere

The Premiere, lazerle çalışan 4K görüntü çözünürlüğünü destekleyen 130 inç ve 120 inç modellerde LSP9T ve LSP7T mevcut olacak. Samsung projeksiyonun doğrudan bir duvarın veya ekranın önüne yerleştirilebileceğini söyledi.

Samsung yaptığı açıklamada "Premiere LSP9T, üçlü lazer teknolojisine sahip dünyanın ilk HDR10 + sertifikalı projeksiyonudur ve kullanıcıya 2800 ANSI lümene kadar en yüksek parlaklıkla parlaktan karanlığa kadar sahneleri izlerken devrim niteliğinde kontrast ayrıntıları sunar" dedi. Premiere, güçlü dahili woofer'lara ve Acoustic Beam çevreleyen sese sahip.

Samsung'un Premiere'i bu yıl ABD, Avrupa ve Kore'de piyasaya sürmesi bekleniyor ancak henüz bir fiyat veya çıkış tarihi açıklanmadı. Cihazın fiyatının yüksek olacağı konuşuluyor.

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