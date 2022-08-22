Samsung'un 55 İnç Monitörü Satışa Çıktı

Samsung son yıllarda inovatif teknolojiler ve son kullanıcı ürünlerine büyük yatırımlar yapıyor. Bunlardan biri olan yeni ürettikleri monitörler ise görenleri şaşkına çeviriyor. Hem oyuncular için hem de profesyonel hayat için tasarlanan monitör neredeyse televizyon boyutunda.

Yeni duyurulan monitörler arasında olan Odyssey Ark monitörü, yakın zamanda Best Buy ve Newegg internet alışverişi sitelerinde ön sipariş için açıldı. Devasa monitörün fiyatı ise dudak uçuklattı..

İşte 55 İnç 4K Dik Monitör

Curved teknolojisi her geçen gün gelişirken televizyonlardan sonra oyuncu monitörlerinde de curved tasarımı görmeye başladık. Onlardan biri olan Samsung Odyssey Ark, şimdiye kadar görülmüş en kıvrımlı tasarıma sahip monitörlerden biri. 55 inçlik devasa boyutu sayesinde ekstra bir ekrana gerek kalmadan ekranları istediğiniz gibi bölebilmenizi sağlayan arayüzü ise kullanıcılar için büyük bir rahatlık sağlıyor.

Monitör ile birlikte gelen aygıt ise böldüğünüz ekranların boyutlarını istediğiniz gibi anlık olarak ayarlamanızı sağlıyor. Ekranlarınızı istediğiniz gibi bölebildiğiniz Samsung Odyssey Ark sayesinde 4 yerine 1 monitörden tüm işlerinizi rahatlıkla halledebilmeniz mümkün hale geliyor.

Samsung Odyssey Ark monitörlerin fiyatı ise göreni bir daha düşündürüyor. Neredeyse bir televizyon fiyatındaki Samsung Odyssey Ark'ı almak istiyorsanız ödeyeceğiniz para 3500 dolardan başlıyor. Hatta bu ücret kısa bir süreliğine ön sipariş için mümkün. Monitörün raflarda yerini almasıyla fiyatın da artması bekleniyor.