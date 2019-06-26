Samsung Akıllı Ev Platformları Yenileniyor

Samsung tarafından geliştirilen ve SmartThings olarak isimlendirilen bir platform, mobil uygulamalar aracılığıyla ev aletlerini kontrol etmenizi sağlıyor. Bu ürünler içerisinde; ampuller, ısıtıcılar, klimalar, televizyonlar ve daha birçok elektronik alet bulunuyor. Samsung, tüm bu ürünlere yepyeni eklemeler yapmak istiyor.

Samsung tarafından ortaya çıkartılan SmartThings platformuna, 1080p çözünürlükte ve 145 derecelik HDR çekim yapabilen gece görüş özelliğine sahip ürünler eklenecek. Bunlar cam güvenlik kamerası ve LED ampül gibi modellerden oluşuyor. Şirketin bu kategoriye ekleyeceği üçüncü ürün ise akıllı priz olacak.

Samsung akıllı ev platformları mobil uygulamadan kullanılabilecek

Mobil uygulamalar aracılığıyla çeşitli ev aletleri ile dronelar kullanılabilir. Samsung sayesinde artık bütün ev ürünleri de mobil uygulamalar ile uyumlu olabilecek. Güney Koreli küresel şirket, kullanıcılara tanıtmış oldu bu ürünlerle baştan sona bir akıllı ev profil oluşturmak istediklerini söyledi.

Evlerin tamamen akıllı platformlardan oluşması için neredeyse bütün teknoloji şirketleri çalışmalar yürütüyor. Kimisi akıllı hoparlör ile bunu sağlamaya çalışırken, bazıları da Samsung gibi ev aletlerini mobil uygulamaya bağlamaya çalışıyor.

Peki sizce de ilerleyen dönemlerde bütün ev aletleri mobil uygulama ile kullanılabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.