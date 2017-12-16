Samsung'dan Bixby Destekli Akıllı Hoparlör Geliyor

Son birkaç aydır akıllı hoparlör pazarında Amazon ve Apple'a karşı rakip olmak isteyen Samsung, çalışmalarını hızlandırdı ve yeni akıllı hoparlörünün 2018 yılında geleceğini doğruladı. Gelecek yılın ilk 6 aylık döneminde raflarda boy gösterecek olan akıllı hoparlör Samsung'un asistanı Bixby destekli olacak ve Samsung cihazlarıyla etkileşime girebilecek.

Bloomberg tarafından aktarılan raporda cihazın bazı teknik detayları ve fiyat etiketi yer aldı. Samsung'un homepodu sesli web aramaları yapacak, Galaxy serisi akıllı telefonlara erişime izin verecek ve Samsung'un TV'leriyle uyum sağlayacak. Böylelikle ev içerisindeki teknolojik cihazları kontrol etmek bir hayli kolay hale gelecek. Genel anlamda cihazın ses kalitesine odaklanan Samsung, Bixby konusunda da kullanıcılarını üzmek istemiyor. Çünkü halihazırdaki Bixby yeterli seviyede değil. Eğer Bixby istenilen seviyede olmazsa, cihazın sesli komut özelliğinden yararlanılabilecek.

Bloomberg'in raporunun detaylarında Samsung akıllı hoparlör prototipinin siyah olduğu ancak farklı renk seçeneklerinin geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Samsung homepodu bir ekrana ihityaç duymuyor, kullanıcının geri bildirim ihtiyacını ışıklarıyla sağlayabiliyor.

Bu projeye Samsung'da yönetici olan Patrick Chomet başkanlık ediyorken, ürünün 200 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. 350 dolarlık Apple HomePod ve Google Home Max‘den daha uygun fiyatlı olacak ürün, böylece pazarda kendine yer edinmeye çalışacak.