Samsung'dan Kırılmayan Esnek Telefon Ekranı

Koreli elektronik devi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yeni geliştirilen kırılmaz panelin Underwriters Laboratories tarafından onaylandığını ve telefonlara yerleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Yeni panel otomobil, mobil askeri cihazlar ve portatif oyun konsolları gibi telefon dışı pazarlarda da kullanılacak.

Katlanabilir telefon yapma konusunda çalışmalarını hızla sürdüren Samsung, kırılmaz esnek ekran geliştirdi. Bu anlamda katlanabilir ekran teknolojisine de büyük bir adım atmış olan şirketin geliştirdiği kırılmaz ekran, esnek OLED panelinde geliştirilmiş. OLED ekran üst tarafında bir koruma ve kırılmaz bir alt tabakadan oluşuyor.

Ekranın testlerini gerçekleştiren UL şirketi de yaptığı açıklamada e kranın yaklaşık 4 feet yükseklikten 26 kez arka arkaya bırakıldığını ve bunun üzerine sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi. Aynı zamanda ön, arka ve kenarlarında herhangi bir hasara uğramadığı da aktarıldı.

Samsung'un amiral gemisi telefonlarının hepsi esnekti fakat şirketin ilk defa kırılmaz panel ürettiği ifade edildi. Konu hakkında Samsung Display sözcüsü Hojung Kim şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz kırılmaz ekranın güçlendirilmiş plastik penceresi sadece kırılmaz özelliklerinden dolayı değil aynı zamanda cama çok benzeyen hafifliği ve geçirgenliğinden dolayı taşınabilir elektronik cihazlar için özellikle uygundur."