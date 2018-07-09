Samsung Dünyanın En Büyük Mobil Fabrikasını Açacak

Koreli üretici Samsung bugün dünyanın en büyük mobil fabrikasını açmaya hazırlanıyor. Hindistan'a yapılan fabrika Noida'da yer alan Sektör 81'de bulunan üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük cep telefonu üretim birimi merkezi olmasıyla dikkat çekiyor.

Halihazırda kullanılan fabrikayı genişletmek isteyen Samsung, Noida'daki fabrikasını 1995 yılında kurmuştu. Fabrika kurulduğunda yalnızca televizyon setleri üreten Koreli şirket, 2003 yılında buzdolabı ve 2007 yılında da cep telefonu üretimini de başlatmıştı. Ancak Noida'ya kurulan yeni fabrikanın ana üretimi mobil üzerine olacak.

140 bin m2 alana kurulan Samsung fabrikasını açmak için ülkenin Başbakanı Narendra Modi ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bir araya gelecek. Resmi açılışı yapacak olan devlet adamları aynı zamanda yeni yapılan fabrikayı da gezmeyi ihmal etmeyecek.

Samsung, Hint Pazarının Hakimi Olmak İstiyor

Ayrıca Hindistan, Samsung için çok önemli bir pazar hacmine sahip. 2017'de bir önceki yıla oranla satışını yüzde 27 artıran ve Hint pazarından 5 milyar dolar kazanan Samsung, bu yılın ilk çeyreğini ise Hindistan'da yüzde 37'lik pazar payı ile kapattı. Şirketin global pazarda yüzde 40 seviyesinde bir paya sahip olduğunu da hatırlatmak gerek.

Son olarak yeni fabrikayla birlikte Samsung, mobil sektörde 67 milyon olan üretim kapasitesini yaklaşık 120 milyona kadar çıkarmayı hedefliyor. Genişleme ile birlikte aylık buzdolabı üretimi 100 bin adetten 200 bin adede yani iki katına çıkacak. Burada üretilen cihazların Afrika, Batı Asya ve Avrupa'daki pazarlara gönderilmesi planlanıyor.