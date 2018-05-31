Samsung, Esnek ve Katlanabilir OLED Ekranlarını Tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Los Angeles’ta düzenlenen Display Week 2018 kapsamında, esnek ve katlanabilir özelliğe sahip OLED ekranlarını gün yüzüne çıkardı.

Dünyanın en büyük OLED ekran üreticisi olan Samsung, piyasanın tartışmasız en önemli oyuncusu konumunda. Apple gibi daha birçok akıllı telefon üreticisinin tedarikçisi olan şirket, OLED ekranlara olan talebi karşılamak için tesis sayısını her geçen yıl artırıyor. Zira gelen haberler, Apple’ın önümüzdeki yıl her modelinde bu ekranları kullanacağını gösteriyor.

Display Week 2018 kapsamında, son teknoloji katlanabilir OLED ekranlarıyla güç gösterisi yapan Samsung, bu alandaki liderlik iddiasını sürdürüyor.

Güney Koreli şirketin fuardaki standında en etkileyici paneli, 10R bükme yarıçapına sahip 14 inçlik 960 × 540 katlanabilir OLED ekranıydı. Samsung’un bıraktığı izlenim, yakın bir gelecekte esnek ve katlanabilir özelliğe sahip OLED panellerin çok daha sık kullanılacağını yönünde.

Şirket ayrıca binoküler paralaks teknolojisiyle üretilen, yüzde 44'lük bir şeffaflık suanan 7 inç 1280x800 çözünürlüğündeki ekranını ve 4,9 inç 360x112 şeffaf AMOLED panelini de sergiledi.

Teknoloji devi, ürettiği OLED ekranlarla yalnızca akıllı telefon sektörünü hedeflemiyor. Otomotiv endüstrisine yönelik “kırılmaz” özellikli 6.22 inç 1440x2960 ekranını da tanıtan şirket, söz konusu ekranın üstün dayanıklılık vadettiğini ve arabalarda kullanılmasının önünde hiçbir engelin olmadığını belirtti.