Samsung Galaxy A41, MediaTek İşlemci İle Gelecek

Samsung’un 2020 A serisi modellerinden biri olan Galaxy A41, Geekbench’te görüldü. Cihazın teknik özelliklerinin çoğunu öğrenmiş olduk.

Samsung’un en beğenilen akıllı telefon serisi A serisinin yeni üyelerinden Galaxy A41, Geekbench’te ortaya çıktı. A41, MediaTek’in bir işlemcisini -muhtemelen Helio P65- kullanacak. Söylentilere göre Samsung, MediaTek ile iş birliği içerisinde 2020 Galaxy A akıllı telefonlarının bazılarında (yüksek ihtimal üst seviye modellerde) MediaTek’in 5G yongası kullanacak.

MediaTek Helio P65 iyi bir işlemci. İki adet Cortex-A75 performans çekirdeği ve altı adet Cortex-A55 verimlillik çekirdeğine sahip işlemcinin kötü yanı 12nm üretim sürecinden geçmesi. Galaxy A51’de bulunan, Galaxy M31 gibi gelecek cihazlarda göreceğimiz 10nm Exynos 9611 kadar verimli bir işlemci değil. Galaxy A41’te MediaTek işlemcinin yer alması, ODM cihazı olabileceğini gösteriyor. Yani A41’in üretimi Samsung tarafından değil, Çin’de üçüncü parti bir üretici tarafından gerçekleştirilecek.

Benchmarkta göreceğiniz üzere A41, 4GB RAM ile gelecek ve Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışacak. A41’in arkasında 48 megapiksel ana, 2 megapiksel makro kamera bulunurken, önde 25 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Batarya kapasitesinin 3500 mAh civarında olması bekleniyor.