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Samsung Galaxy A8 2018 Kutu Açılışı

A8 2018 Kutu Açılışı
Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay haber
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Samsung Galaxy A8 2018 duyurulduktan çok kısa bir süre sonra Türkiye Lansmanı gerçekleştirildi.

O lansmanda size Samsung A8 2018'in ön incelemesini ve ilk detaylarını şu videodan aktarmıştık. 

Samsung Galaxy A8 2018 Ön İnceleme

Lansman sonrasında ofisimize gelen Samsung Galaxy A8 2018'in kutusunu bu videoda açtık. Kutu içerisinden 1 adet Samsung Galaxy A8 2018, 1 adet usb-c şarj kablosu, 1 adet hızlı şarj adaptörü, 1 adet kulaklık, 1 adet micro-usb'den usb-c'ye dönüştüren adaptör çıkıyor. A8 2018 kutu açılış videosuyla sizleri başbaşa bırakırken, telefon hakkında neler düşündüğünüzü yazmanızı hatırlatalım :)

Samsung Galaxy A8 2018 Kutu Açılışı

Samsung Galaxy A8 2018 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.6 inç, FHD+, 1080 x 2220 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass

İşlemci: 14 nm, sekiz çekirdekli, 2.2 GHz hızında Exynos 7885

Grafik Birimi: Mali G71

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 16 megapiksel f/1.7 diyafram

Ön Kamera: 16 megapiksel + 8 megapiksel f/1.9

Pil: 3000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram

Samsung Galaxy A8 Plus Ön İnceleme

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