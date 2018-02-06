Samsung Galaxy A8 2018 duyurulduktan çok kısa bir süre sonra Türkiye Lansmanı gerçekleştirildi.
O lansmanda size Samsung A8 2018'in ön incelemesini ve ilk detaylarını şu videodan aktarmıştık.
Samsung Galaxy A8 2018 Ön İnceleme
Lansman sonrasında ofisimize gelen Samsung Galaxy A8 2018'in kutusunu bu videoda açtık. Kutu içerisinden 1 adet Samsung Galaxy A8 2018, 1 adet usb-c şarj kablosu, 1 adet hızlı şarj adaptörü, 1 adet kulaklık, 1 adet micro-usb'den usb-c'ye dönüştüren adaptör çıkıyor. A8 2018 kutu açılış videosuyla sizleri başbaşa bırakırken, telefon hakkında neler düşündüğünüzü yazmanızı hatırlatalım :)
Samsung Galaxy A8 2018 Kutu Açılışı
Samsung Galaxy A8 2018 Teknik Özellikleri
Ekran: 5.6 inç, FHD+, 1080 x 2220 piksel, Super AMOLED, Gorilla Glass
İşlemci: 14 nm, sekiz çekirdekli, 2.2 GHz hızında Exynos 7885
Grafik Birimi: Mali G71
RAM: 4 GB RAM
Depolama: 32 GB / 64 GB depolama alanı, microSD destekli
Arka Kamera: 16 megapiksel f/1.7 diyafram
Ön Kamera: 16 megapiksel + 8 megapiksel f/1.9
Pil: 3000 mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, GPS, USB Type-C
Boyut ve ağırlık: 149.2 x 70.6 x 8.4 mm – 172 gram
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