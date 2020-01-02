Samsung Galaxy Book Flex Alpha Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni ikisi bir arada modeli olan Galaxy Book Flex α (ya da Alpha) ile karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy Flex Alpha özellikleri ve fiyatı!

Samsung Galaxy Book Flex Alpha Özellikleri

Temel olarak Galaxy Book Flex α olarak adlandırılan yeni model, isimlendirmedeki son işareti Yunan alfabesindeki 'alfa' ya da 'alpha'dan alıyor. Bu da teknik olarak onu Galaxy Book Flex Alpha yapıyor.

Orta segment oyuncusu olan Flex Alpha, Windows 10 ile kutudan çıkan ikisi bir arada olarak duyuruldu. 13.3 inç boyutunda QLED ekran ve gümüş gövde şirketin önceki Chromebook modellerine oldukça benzer bir tasarımı içeriyor. Full HD çözünürlükteki bu ekran doğrudan güneş ışığı da dahil olmak üzere neredeyse her koşulda görebileceğiniz 600 nit parlaklığa sahip.

Baz model olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile gelen Flex Alpha, 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya kadar özelleştirilebilir yapıda. Bununla birlikte gücünü 10. nesil Intel Core i7 işlemciden alıyor.

Yaklaşık olarak 1,19 kilo ağırlığındaki bu cihazın 13,9 mm kalınlığa sahip olduğunu da ekleyelim. Yanınızda zorlanmadan taşıyabileceğiniz kadar kompakt ve ortalama işler için yeteri kadar güçlü. Batarya tarafına gelince Samsung 17,5 saat batarya ömrü iddiası ediyor. Tabii bu değerlerin kullanıma göre oldukça değişken olduğunu bilmemiz gerekiyor. USB-C konnektörü ile birlikte gerekli durumlarda hızlı müdahaleler mümkün.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung yaptığı açıklama ile birlikte Galaxy Book Flex Alpha modelinin 2020 yılının ilk yarısında satışa sunulacağını belirtti. Fiyatlandırma konusuna değinirsek 8 GB RAM ve 256 GB depolamadan oluşan baz modelin fiyatı 829 dolar olacak. Bununla birlikte Active Pen desteği ile ekranda kalem desteğinden faydalanabilirsiniz. Ancak bunun kutuya dahil olmadığını söyleyelim.

Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili şu aşamada herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.