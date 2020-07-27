BTC

ETH

XRP

EOS

NEO

  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı Sızdırıldı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı Sızdırıldı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy Buds Live fiyatı hakkında detaylar gelmeye başladı. Samsung Galaxy Buds Live fiyatı sızdırıldı. Detaylar haberimizde.

samsung-galaxy-buds-live-fiyati2
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Merakla beklenen Samsung Galaxy Buds Live fiyatı nasıl olacak? Samsung Galaxy Buds Live fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar.

Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı Sızdı

Twitter üzerinden Samsung Galaxy Buds Live fiyatı sızdırıldı. Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre, Buds Live 169 dolardan satışa çıkacak. 169 dolar şu anki kur ile 1.157 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyatın sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Cihaz 5 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Yeni modelin Mystic Black, Mystic Bronze ve Mystic White olarak adlandırılan üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

AirPods Pro Rakibi Samsung Galaxy Buds Live Hakkında Bilinen Her Şey! MOBİL AirPods Pro Rakibi Samsung Galaxy Buds Live Hakkında Bilinen Her Şey!

Samsung Galaxy Buds Live hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: Samsung kablosuz kulaklık

YORUMLAR