Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı Sızdırıldı: İşte Fiyatı

Merakla beklenen Samsung Galaxy Buds Live fiyatı nasıl olacak? Samsung Galaxy Buds Live fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar.

Samsung Galaxy Buds Live Fiyatı Sızdı

Twitter üzerinden Samsung Galaxy Buds Live fiyatı sızdırıldı. Twitter üzerinden paylaşılan bilgiye göre, Buds Live 169 dolardan satışa çıkacak. 169 dolar şu anki kur ile 1.157 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyatın sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

Galaxy Buds Live will launch at 169 USD in USofA. Here are the specs: https://t.co/HJXNWVoAWO — Roland Quandt (@rquandt) July 24, 2020

Cihaz 5 Ağustos'ta düzenlenmesi beklenen UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Yeni modelin Mystic Black, Mystic Bronze ve Mystic White olarak adlandırılan üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacağı söyleniyor.

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