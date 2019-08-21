Samsung Galaxy Note 10 + (Plus) Kutu Açılımı Videosu Yayında!

Samsung Galaxy Note 10 + (Plus) kutu açılımı videosu ile karşınızdayız. Etkileyici tasarımı, yüksek donanımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy Note 10 +, hiç şüphesiz yılın en iddialı amiral gemisi modellerinden biri. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Galaxy Note 10 Plus kutu açılımı videosu ile başbaşa bırakalım. Keyifli seyirler!

Samsung Galaxy Note ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 +, bu ayın başlarında ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Unpacked 2019 etkinliğinde görücüye çıkmıştı.

Tasarımı ve özelliklerinin yanı sıra Türkiye fiyatıyla da bir hayli dikkat çeken Samsung Galaxy Note 10 ailesini ilk deneyimleyen yayınlardan biri de Tamindir olmuştu. Şimdi sıra kutu açılış videosunda.

Ailenin büyük abisi Galaxy Note 10 +’ın üzerindeki jelatini sizler için söküyoruz; ancak önce Samsung’un yeni amiral gemisi kullanıcılara neler sunuyordu, bir kez daha hatırlayalım. İşte Samsung Galaxy Note 10 Plus’ın öne çıkan özellikleri.

Samsung Galaxy Note 10 + (Plus) Özellikleri

Samsung Galaxy Note 10 +, 1440 x 3040 piksel çözünürlük sunan 6.8 inç HDR+ ekranıyla bizleri karşılıyor. Yüzde 92.23 gibi etkileyici bir ekran / kasa oranına sahip olan akıllı telefon, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Galaxy Note 10 +’ın arkasında 12MP + 12MP + 16MP olmak üzere yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu yer alıyor. TOF 3D teknolojisini destekleyen bu kameralar, portre modu, hızlı odaklama, yapay zeka sahne algılama ve sesli komut gibi daha birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafını çevirdiğinizde ise 10MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasıyla karşılaşıyorsunuz. F2.2 diyafram açıklığına sahip olan kamera, 2160p çözünürlüğünde videolar çekebiliyor.

Gücünü 7 nanometrelik Snapdragon 855 + / Exynos 9825 yonga setinden alan Samsung Galaxy Note 10 +, 12GB RAM ve 256 / 512GB depolama seçeneği ile geliyor.

Mavi, Siyah ve Bakır renk opsiyonlarına sahip olan Samsung Galaxy Note 10 +, 11.399 TL’ den başlayan fiyatlarla ülkemizde 23 Ağustos’ta satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Note 10 + (Plus) Kutu Açılımı Videosu