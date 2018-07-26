Samsung, Galaxy Note 9'un Büyük Batarya ile Geleceğini Doğruladı

Samsung’un, yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'u tanıtmasına kısa bir süre kaldı. 9 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Galaxy Note 9 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Samsung, yeni amiral gemisiyle ilgili olarak daha önce bir video yayınlamıştı. Şimdilerde ikinci bir video yayınlayan şirket, yeni videosunda telefonun bataryasıyla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Galaxy Note 9 hakkında daha önce yapılan sızıntılarla telefonun birçok özelliği ortaya çıkmıştı. Sızıntılar, yeni amiral gemisinde 4,000 mAh’lik bir bataryanın yer alacağını söylese de bu bilgi kesinlik kazanmamıştı. Ancak Samsung yayınladığı yeni videosunda Galaxy Note 9’un daha büyük bir batarya ile geleceğini doğruladı.

Yayınlanan videoda bir kullanıcı ile arkadaşının telefon üzeriden yazışmalarına yer verilmiş. Telefonunun bataryası bitmek üzere olan kullanıcı, batarya süresini uzatabilmek için elinden geleni yapıyor. İlk olarak telefonunun ekran parlaklığını kısan kullanıcı, daha sonra sırasıyla Wi-Fi ağını, GPS bağlantısını ve arka planda açık olan uygulamaları kapatıyor.

Tüm bunlara rağmen telefon şarjının %1-2 seviyelerine düştüğünü gören kullanıcı, son umut olarak Powerbank’ini (taşınabilir batarya) deniyor. Ancak Powerbank’inin de boş olduğunu fark ediyor ve şarjının tamamen bitmesiyle telefonu kapanıyor. Videonun son bölümünde, şarj probleminin kullanıcılar için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor ve 9 Ağustos tarihi işaret ediliyor. Bu tarih bilindiği üzere daha önce Galaxy Note 9’un resmi tanıtım tarihi olarak açıklanmıştı.

Videoda Galaxy Note 9’un daha büyük bir batarya ile geleceğine işaret ediliyor ancak bataryanın 4,000 mAh olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yer almıyor. Samsung ayrıca, tek seferde 2 telefonu birden şarj edebilen yeni bir kablosuz şarj cihazı da piyasaya çıkaracak. Bu cihaz aynı zamanda, Samsung’un yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı bir diğer ürünü "Galaxy Watch"ı da destekleyecek.

Samsung ve batarya denilince akıllara ilk olarak Galaxy Note 7'de yaşanan batarya problemleri geliyor. Bilindiği üzere Galaxy Note 7’lerin bataryalarında büyük sorunlar vardı ve bataryalar sık sık patlıyordu. Galaxy Note 9’un büyük bataryayla gelecek olması, bataryanın ve telefonun güvenliği ile ilgili bazı soru işaretlerini beraberinde getirse de Note 7 vakalarından yeterince ders çıkartan Samsung’un benzer bir batarya hatasını tekrarlamasına neredeyse hiç ihtimal verilmiyor.