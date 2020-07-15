Samsung Galaxy S20 Lite GeekBench Testleri Ortaya Çıktı

Samsung S20 Lite, GeekBench testlerinde görüntülendi. Samsung'un yeni modelleri arasına yerleşecek olan S20 Lite, geçtiğimiz sene çıkış yapan S10 Lite'ın üst versiyonu olacak. S20 modelleri arasında daha uygun bir fiyata sahip olması beklenen S20 Lite, ilk kez GeekBench'te görüntülendi.

S20 Lite GeekBench Testleri Görüntülendi

Daha önce Galaxy S20 Lite'ın geleceğine dair bilgiler ulaştığında, S20 Lite'ın Snapdragon 865 yonga seti ile beraber geleceği söyleniyordu. Şimdi GeekBench'te çıkan görüntü bunu duğrular nitelikte. GeekBench'te 1.8GHz hızında çalışan 8 şekirdekli bir işlemci görünüyor. Bu işlemci büyük ihtimalle Snapdragon 865.

6GB RAM bellek ile desteklenen Snapdragon 865, hünerlerini GeekBench'te gösteriyor. Tekli çekirdek testinde 737 puan alan S20 Lite, çoklu çekirdek testinde 2619 puan alıyor. Android 10 kullanan SM-G781B kodlu cihazın test tarihi 13 Temmuz'u işaret ediyor. Yani S20 Lite'ın çalışmaları hala sürüyor.

Samsung'un diğer modellerinin aksine Exynos'lu versiyonu bulunmayan Galaxy S20 Lite, tek bir işlemci ile pazara yayılacak gibi duruyor. Bakalım yakında Note 20 ailesini tanıtacak olan Samsung, S20 Lite'ı ne zaman tanıtacak. Acaba Galaxy S20 Lite'ın fiyatı ne kadar olacak?