  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Samsung Galaxy Tab Active 2 Sızdırıldı!

Samsung Galaxy Tab Active 2 Sızdırıldı!

Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji
YORUM YAZ

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında gerçekten büyük bir başarı yakaladı. Bu başarısını yeni çıkaracağı Galaxy Tab Active 2 ile devam ettirmek isteyen Samsung’un, yeni tabletinde sanal asistan Bixby’yi ve parmak izi sensörü kullanacağı ortaya çıktı.

GFXBench isimli site tarafından sızdırılan bilgilere göre, tablet kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Kullanıcıları tatmin edecek bir tablet ile gelmek isteyen Samsung, Tab  Active 2'de Exynos 7870 yonga setini kullanacak. 3GB RAM ve 16GB dahili hafızayla gelecek olan cihazda, 8 inçlik bir ekran bulunacak. Ayrıca arkada 8MP, önde 5MP kamerayı barındıran tablette Android 7.1.1 olacak. Ancak Tab Active 2’de yer alacak olan parmak izi sensörünün ve USB Type-C bağlantısının bir hayli dikkat çektiğini de belirteyim.

Cihazın sızdırılan kullanım kılavuzuna baktığımızda ise, çıkarılabilir bir bataryaya sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza direnç gösterecek Tab Active 2, Samsung’un kendi asistanı Bixby sayesinde daha da akıllı hale gelecek.

Galaxy Tab Active 2’nin henüz fiyat bilgisine sahip değiliz. Ayrıca 2018 yılında geleceği düşünülen cihazın, S-Pen’e de sahip olacağı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy X Sınırlı Sayıda Çıkacak! MOBİL Samsung Galaxy X Sınırlı Sayıda Çıkacak!

Samsung Galaxy S9 Beklenenden Erken Duyurulabilir MOBİL Samsung Galaxy S9 Beklenenden Erken Duyurulabilir

ETİKETLER: Samsung galaxy tab Bixby samsung

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Samsung ML-1610 Driver Samsung ML-1610 Driver
Samsung ML-1610 Driver Samsung ML-1610 Driver, Samsung marka ML-1610 yazıcınızı bilgisayarınızda kulanabilmeniz için gerekli sürücü dosyasıdır. ÜCRETSİZ
SAMSUNG Kies SAMSUNG Kies
SAMSUNG Kies Samsung'un Android işletim sistemli mobil cihazlarını en iyi şekilde kullanmak ve yönetmek için Kies'i kullanmalısınız. ÜCRETSİZ
Install Whatsapp on Tablet Install Whatsapp on Tablet
Install Whatsapp on Tablet Install Whatsapp on Tablet, adından da gayet net bir şekilde anlayacağınız üzere tabletleriniz ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanmanızı sağlayan ücretsiz Android uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Çarpım Tablosu Öğretici Çarpım Tablosu Öğretici
Çarpım Tablosu Öğretici Çarpım tablosunu yeni öğrenen çocukların daha kolay pratik yapmaları için hazırlanmış olan program, 3 farklı seviyeye göre çarpım tablosunun ezberlenmesini daha eğlenceli hale getiriyor. ÜCRETSİZ
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6. Sınıf Fen ve Teknoloji
6. Sınıf Fen ve Teknoloji 6.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı, testler ve alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Universal Windows ADB Driver Universal Windows ADB Driver
Universal Windows ADB Driver Kuracağınız bu sürücü sayesinde her Android cihazınız Windows bilgisayarlarınızda tanımlı olacaktır. ÜCRETSİZ
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7. Sınıf Fen ve Teknoloji
7. Sınıf Fen ve Teknoloji 7.sınıf programına göre hazırlanmıştır.Konu anlatımı,Testler ve Alıştırmalar bölümlerinden oluşmaktadır. DENEME SÜRÜMÜ
Glary Utilities Glary Utilities
Glary Utilities Bilgisayarınızda belli bir kullanım sürecinden sonra gereken optmizasyon işlemlerini kolaylıkla yapabilme imkanı sağlayan ücretsiz bir sistem bakım aracı. ÜCRETSİZ
Samsung PC Studio Samsung PC Studio
Samsung PC Studio Samsung PC Studio, Samsung mobil cihazlarınızı bilgisayarınıza bağlamak için kullanılan ücretsiz ve resmi Samsung programı. ÜCRETSİZ

YORUMLAR