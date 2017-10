Samsung Galaxy Tab Active 2 Sızdırıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2017 yılında gerçekten büyük bir başarı yakaladı. Bu başarısını yeni çıkaracağı Galaxy Tab Active 2 ile devam ettirmek isteyen Samsung’un, yeni tabletinde sanal asistan Bixby’yi ve parmak izi sensörü kullanacağı ortaya çıktı.

GFXBench isimli site tarafından sızdırılan bilgilere göre, tablet kısa bir süre içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Kullanıcıları tatmin edecek bir tablet ile gelmek isteyen Samsung, Tab Active 2'de Exynos 7870 yonga setini kullanacak. 3GB RAM ve 16GB dahili hafızayla gelecek olan cihazda, 8 inçlik bir ekran bulunacak. Ayrıca arkada 8MP, önde 5MP kamerayı barındıran tablette Android 7.1.1 olacak. Ancak Tab Active 2’de yer alacak olan parmak izi sensörünün ve USB Type-C bağlantısının bir hayli dikkat çektiğini de belirteyim.

This is the Samsung Galaxy Tab Active 2 (SM-T39x) w/ rugged Design, IP68 cert, 480nit screen, S Pen + business focus https://t.co/dUhbabPwTZ pic.twitter.com/kRr03vTWRc