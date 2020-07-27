Samsung’un yeni giyilebilir cihazlarını önümüzdeki ayki Unpacked etkinliği öncesinde tanıtması bekleniyordu ancak ne Galaxy Watch 3 ne de Galaxy Buds Live “Bean” henüz ortaya çıkmadı. Son söylentilere göre, Samsung’un yeni akıllı saatinde Apple Watch özelliklerini göreceğiz.

Samsung Galaxy Watch 3, Apple Watch Özelliklerini Taşıyacak

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos’ta gerçekleşecek ancak Samsung’un tüm donanımları bu etkinlikte tanıtması beklenmiyor. Yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3 ve tasarımıyla çok konuşulan kulak içi kulaklık modeli Galaxy Buds Live’ın etkinlik öncesi tanıtılacağı söylentileri vardı ancak iki ürünün görselleri dışında bir şey görmedik. Tabii ki etkinliğe daha var; önümüzdeki günlerde bir şeyler duyabiliriz. Söylentiler, Samsung’un yeni akıllı saatinde Apple Watch’un hayat kurtaran özelliklerini taşıyacağını ortaya koyuyor.

EKG, Kan Basıncı Takibi ve Düşme Algılama

Samsung Galaxy Watch 3’te EKG’ye ek olarak Apple’ın henüz uygulamadığı kan basıncı takibi işlevi bulunacak. Apple Watch’da gördüğümüz düşme algılama özelliği de olacak. Kalp krizi, kaza, şiddet, sayısı faktörden kaynaklanabilen düşmelerin saat tarafından algılanabilmesi hayat kurtarıcı bir özellik. Galaxy Watch 3’te bu özellik çok basit çalışacak. Kullanıcı bir dakika boyunca hareketsiz kaldığında, saat geçerli konumunu ve 5 saniyelik bir ses kaydını acil durum kişilerine gönderecek. Kullanıcı önceden acil durum kişilerini ve aramaları ayarlayabilecek, bunlar düşme durumunda etkinleştirilebilecek.

Aramaları Yanıtlamak İçin Yeni Hareket

Samsung akıllı saatler ekrana dokunmadan, hareketlerle kontrol edilebiliyor; Galaxy Watch 3 yeni bir hareket ekleyecek. Kullanıcı, yumruğunu sıkıp açarak (aramayı kabul etme) veya elini sallayarak (arama reddetme) gelen aramayı kontrol edebilecek. Ayrıca her iki yan düğmeye basarak ekran görüntüsü almak mümkün olacak.

Bu özellikler, Google Play Store’da yayınlanan Galaxy Watch 3 eklentisini inceleyen XDA tarafından keşfedildi. Samsung’un yeni akıllı saati ve gerçek kablosuz kulaklıkları hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.