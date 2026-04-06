16 GB RAM'li Xiaomi 17 Max Geliyor! 8000 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi 17 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17 Max'in özellikleri ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci buluancak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özellliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer alıyor. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17 Max, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Xiaomi 17'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurduğumda yeni telefon 3500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17 Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megpaiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Xiaomi 17'de ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera mevcut.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Max'in 2026 yılının mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Çin'de satışa sunulacağı söylenen akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Eğer global sürüm gelirse akıllı telefonu Türkiye'de de görebiliriz. Şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın Türkiye'de satıldığını belirtelim. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 şu anda 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max'in Xiaomi 17'den daha yüksek çözünürlüklü kameraya ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in işlemciden yenileme hızına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu telefonda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. Ayrıca renklerin de çok canlı olduğunu belirteyim.

Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edileceğini belirteyim. Örneğin menüler arasında gezinirken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada telefonun çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcılar powerbank taşımak zorunda kalmayacak.