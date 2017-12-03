Samsung Hareket Halindeki Trende 5G İle Rekor Hızlara Ulaştı

Teknoloji devi Samsung, Japon servis sağlayıcısı KDDI firması ile ortak yürüttüğü çalışma sonucunda hareket halindeki bir tren üzerinde bile 5G teknolojisiyle ne denli yüksek hızlara ulaşabildiğini ispatladı.

Japonya’da gerçekleştirilen bu testte Samsung, iki istasyon arası 1.5km olan bir rotada 5G teknolojisi sayesinde 1.7Gbit/s indirme hızına ulaşabildi. Bu da yaklaşık olarak saniyede 212MB’lık bir indirme hızına denk geliyor. Bu testler 17 Ekim – 19 Ekim tarihleri arasında Tokyo’ya yakın olan Saitama kentinde gerçekleştirilmiş.

Asıl amacı Samsung’un geliştirdiği 5G ticari çözümlerini sergilemek ve reklamını yapmak olan testlerde 100km/s hızda giden tren üzerinde 8K kalitede video indirmesi yapılabilirken, trenin üzerine konumlandırılan kamera vasıtasıyla çekilen 4K kalitedeki videolar da upload edilebilmiş.Tüm bu işlemleri sağlayan bağlantıyı Samsung bir adet 5G router (CPE), bir adet 5G Radio, sanallaştırılmış RAN ve sanallaştırılmış çekirdekler sayesinde kurabilmiş.

KDDI ve Samsung’un bu ortak çalışması sonucu 2020 yılı civarında kullanıma sunulması planlanan 5G altyapısının mobil yani hareket halinde nasıl çalıştığı gibi sorulara da şimdiden cevap bulunmuş oldu. 5G altyapısı kullanıma girdiği zaman kullanıcıların hızla seyahat ederken bile çok yüksek internet hızlarına erişebileceği ispatlanmış oldu.

