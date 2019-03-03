Samsung, Katlanabilir Ekranlarını Apple ve Google Gibi Firmalara Satabilir

Samsung, geçtiğimiz ay resmi olarak tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u önümüzdeki ay satışa çıkaracak. Samsung Display, bu yenilikçi cihazın katlanabilir ekran panelini üreten departman olarak önemli bir rol oynuyor. Hali hazırda mobil OLED ekran pazarında önemli bir konuma sahip olan Samsung, şimdi de ürettiği katlanabilir ekranları satabileceği yeni müşteriler arıyor.

Güney Kore kaynaklı yeni bir habere göre, Samsung Display katlanabilir ekran örneklerini şimdiden Apple ve Google’a gönderdi. Elbette bu, Apple ve Google’ın yakın zamanda katlanabilir ekranlı bir cihaz piyasaya sürmeyi planladığı anlamına gelmiyor. Ancak bu durum Samsung’un, kendi katlanabilir cihazlarını üretmeye karar vermeleri durumunda Apple ve Google’a katlanabilir ekran satmak istediğini gösteriyor.

Samsung’un Apple’a gönderdiği iddia edilen katlanabilir ekran örneğinin 7.2 inç’lik bir panelden oluştuğu söyleniyor. Bu da demek oluyor ki Apple’a, Galaxy Fold’un 7.3 inç’lik panelinden 0.1 inç daha küçük bir ekran paneli gönderilmiş. Söz konusu katlanabilir ekran örneğinin Apple’ın yanı sıra Google’a da gönderildiği iddia ediliyor. Şu an için Apple’ın katlanabilir akıllı telefon furyasına katılıp katılmayacağı ya da ne zaman katılacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple’ın, OLED iPhone’ları için Samsung’dan ekran panelleri tedarik ettiği de biliniyor. Bu nedenle Apple’ın, katlanabilir ekran panellerini Samsung Display’den almaması için ortada hiçbir sebep yok.

Google da Katlanabilir Telefon Üretebilir

Google da Pixel cihazlarıyla birlikte donanım pazarında giderek daha rekabetçi bir oyuncu haline geliyor. Bu yüzden belki Google da kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürmeye karar verebilir. Ayrıca Google, Galaxy Fold’da kullanıcı arayüzünün optimize edilmesi için Samsung ile birlikte çalışmıştı. Google, katlanabilir cihazların yaygınlaşması ihtimaline karşı şimdiden Android platformunu hazırlamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Samsung, akıllı telefon endüstrisindeki bu geçiş aşamasından mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Muhtemelen birçok firma, katlanabilir ekranları kendisi üretmek yerine Samsung Display gibi tedarikçi firmalardan hazır olarak almayı tercih edecektir. Tüm bu iddiaların ortaya atıldığı söz konusu haberde, şirketin her ay 200 bin adet ya da yıllık 2.4 milyon adet katlanabilir ekran üretebileceğinden de bahsediliyor. Hatta gelecekte muhtemelen artacak olan talebi karşılayabilmek için, üretim kapasitesinin arttırılarak yıllık 10 milyon adede çıkarılması konusunun da şimdiden tartışıldığı iddia ediliyor.