Samsung Patent Davasında 400 Milyon Dolar Kaybetti

Bugüne kadar birçok patent davasıyla adı anılan Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Teksas’ta görülen dava sonucunda Kore Yüksek Bilim ve Teknoloji Enstitüsüne 400 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi. Samsung, karara itiraz edeceğini beyan etti.

Güney Koreli üniversite, FinFet adındaki işlemcilerin daha küçük, etkili ve güçlü olmasını sağlayan teknolojinin patentinin, Samsung, Qualcomm ve GlobalFoundires tarafından ihlal edildiği söyleyerek, Teksas’ta dava açmıştı. Bir süredir devam eden davada bugün itibarıyla jüri kararını verirken, Samsung’un 400 milyon dolarlık ödeme yapması istendi. Davalık olan Qualcomm ve GlobalFoundries ise patenti ihlal etmekten suçlu bulunmalarına rağmen herhangi bir para cezasına çarptırılmadılar.

Jüri başkanı tarafından yapılan açıklamayla Samsung’un patenti “bilinçli” olarak ihlal ettiği belirtildi. Verilen bilinçlilik kararının ardından hakimin verilen cezayı üç katına kadar arttırmasının önü açılırken, Samsung’un Apple davasına benzer bir sonuçla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

Samsung tarafından yapılan açıklamadaysa patentin ihlal edilmesi gibi bir durumun olmadığı, davaya konu olan teknolojiyi geliştirmek için üniversiteyle birlikte çalışıldığı dile getirildi. Şirket kararla ilgili hayal kırıklığına uğradığını söylerken, “Temyiz dahil makul bir sonuç elde edene kadar bütün seçenekleri değerlendireceğiz” açıklamasında bulunuldu.