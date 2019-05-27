Samsung QLED Televizyonlar İçin Çok Önemli Açıklama!

Samsung QLED televizyonlar kullanıcılardan gelen bazı şikayetler doğrultusunda gözden geçirildi ve bazı açıklamalar yapıldı. Samsung QLED televizyonlarda kullanıcıların yaşadığı sorunlardan biri de “ekran yanması” denilen, “görüntü yapışması” şeklinde de tarif edilen “burn in”. Bu durum genellikle aynı görüntünün ya da manzaranın uzun süre ekranda kalması sonucunda yaşanıyor ve televizyon izleme deneyimini olumsuz etkiliyor. Ekran yanması kimi zaman kendi kendine düzelirken kimi zaman da kalıcı olarak panelde kalıyor.

Samsung'dan gelen açıklamada ekran yanmasının televizyon izleme deneyimine olumsuz etki yarattığına dikkat çekildi. Yaşanan bu olumsuz durumun çözümünün olduğu da aktarıldı. Samsung, QLED televizyonlar için verilen 10 yıllık ekran yanması garantisiyle kullanıcıların korunduğunun altı çizildi. (Bu garanti geleneksel TV izleme koşullarında meydana gelen ekran yanmasıyla sınırlıdır, ticari amaçlı kullanılan QLED TV'lerde oluşan ekran yanması kapsam dışıdır. İbaresininde altı çizildi.)

Genel olarak diğer paneller ile QLED TV panellerini karşılaştırdığımızda ise inorganik Quantum noktalarının kullanılması öne çıkıyor. Her biri tekil olarak kontrol edilen ve farklı yaşam sürelerine sahip olan organik pikselleri bir araya getiren diğer teknolojilerden farklı olarak Quantum noktaları zaman içinde kalite kaybına neden olmuyor. Bu özellik QLED televizyonların her defasında sunduğu en yüksek görüntü kalitesinin güvencesini oluşturuyor.