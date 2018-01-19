Samsung Tamamen Çerçevesiz Ekran Patentini Aldı

Son zamanların akıllı telefonlarda popüler ekran formatı olan 18:9 'çerçevesiz' olarak kabul edilmiyordu. Ancak Samsung tarafından yeni bir patent satın alındı. Samsung'un aldığı yeni patent, şirketin gelecekteki telefonlarında çerçevesiz ve çentiksiz ekranlar yer alacağını kullanıcılara müjdeliyor.

Çerçevesiz ekran savaşında Apple'a karşı büyük bir atak yapan ve 'tamamen çerçevesiz ekran modeli' isimli patenti satın almayı başaran Samsung, bundan sonra rakibine karşı bu konuda daha şanslı olacak. Üreteceği yeni Galaxy modelinde bu ekran tipini kullanacağı düşünülen Samsung, böylelikle kullanıcıların istediği tasarımla gelmiş olacak.

Let's Go Digital isimli site tarafından ortaya çıkarılan patent, aslında bir hayli eskiye dayanıyor. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında başvuruda bulunan Samsung, patenti bu hafta almayı başardı. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devinin parmak izi sensörünü arkaya değil de direkt olarak ekranın içine gömeceği ifade ediliyor. Ekranın üst kısmında yer alacak sensörlerin ise arka tarafa taşınma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Ayrıca iPhone X, üst tarafındaki çentik yüzünden bir hayli eleştiriye maruz kalmıştı. Bu patent ile eleştirilerden kaçınmış olacak olan Samsung, bakalım çerçevesiz ekran patentini ne zaman ve hangi telefonunda kullanacak?