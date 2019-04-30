Samsung’un Karı Yüzde 60 Azaldı

Samsung, 2019’un birinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Güney Koreli şirket, Galaxy S10 serisinin güçlü satışlarına rağmen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daha az kar etti.

Birkaç hafta önce Samsung, yatırımcılara 2018’de aynı döneme göre ilk çeyrek karının yaklaşık yüzde 60 oranında düşeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Bugün gelen rapor, bu öngörülerin gerçek olduğunu gösteriyor.

Küresel çip piyasasında düşüş görüldüğü için Samsung'un karları büyük bir darbe aldı. Şirket ayrıca mobil ve tüketici elektroniği bölümlerinde küçük de olsa düşüşler yaşadı.

Samsung’un ilk çeyrek gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşerek, 56.5 milyar dolardan 45.1 milyar dolara geriledi. Şirketin faaliyet karı ise 2018’in birinci çeyreğine kıyasla yüzde 63 düşüşle 5.3 milyar dolar oldu.

Samsung, Galaxy S10 serisinin güçlü satışlarına rağmen, düşük ve orta kademe segmentlerde artan rekabet sebebiyle yıllık bazda karlılığın azaldığını belirtti. Güney Koreli şirketin mobil birimi 23.4 milyar dolar gelir sağlarken, toplam karı ise 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan raporda Galaxy Fold’dan bahsedilmiyor. Şu sıralar ekran ve menteşe sorunlarıyla uğraşan Samsung, buna rağmen katlanabilir ekranlı telefonlardan vazgeçmeyecek. Şirket, gelecekte piyasaya süreceği 5G’li katlanabilir cihazların akıllı telefon pazarındaki liderliğini güçlendireceğine inanıyor.

Samsung, geçtiğimiz hafta ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’un çıkış tarihini ertelemişti. Güney Koreli şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bir çıkış tarihi açıklayacak.



