Samsung'un Yeni Akıllı Saati Gear S4 Yolda

Teknolojinin her alanında ürün çıkaran Samsung, son zamanlarda Gear akıllı saatleriyle çok konuşulmayı başardı. Ancak Gear S3'ten istediğini alamayan şirket, yeni model Gear S4 üzerinde çalışmalara başlamış durumda. İşte detaylar:

Yabancı kaynaklarda belirtilen rapora göre Gear S4, diğer saatlere oranla çok daha güçlü olacak. Ayrıca “Galileo” kod adını taşıyan Gear S4'te farklı farklı spor modlarının yer alacağı ve aynı zamanda daha gelişmiş bir antrenman sisteminin bulunacağı söyleniyor. Önceki Gear'lara göre daha derinlemesine uyku takibi yapabileceği ifade edilen bu saatin fitness özelliklerinde de güncellemeler olacağı belirtiliyor. Yani spor konusunda yeni Gear S4 kullanıcıları tatmin edecek gibi gözüküyor.

Bunun dışında Apple Watch'ın sağlık konusundaki özellikleriyle kapışması gereken Samsung'un bu alandaki çalışmalarına hız verdiği ve Gear S4'te tansiyon konusuna ağırlık vereceği ön görülüyor. RAM ve pil ömrü konusunda da iyileştirmelerde bulunacağı düşünülen Güney Koreli şirketin, saate kendi yonga seti olan Exynos'u yerleştireceği dile getiriliyor. (Gear S3'te Exynos 7270 yonga seti yer alıyordu.)

Samsung kullanıcıları tarafından genel anlamda beğenilen Gear serisi yine de Apple Watch ile rekabet içerisine giremiyor. Bundan dolayı bu alanda Google'ın Wear OS'u tercih etmeyecek olan Samsung, kendi platformunu oluşturacak gibi gözüküyor. Çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yer almıyorken yeni Gear'ın Note 9 ile birlikte tanıtılabileceği düşünülüyor. Akıllı saat hakkında daha fazla bilgi edinirsek sizlere ileteceğiz, takipte kalın.